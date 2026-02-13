5 Delicias Gourmet que Elevan el Encanto de Este Pueblo Rural

Este encantador pueblo, a pocos kilómetros de Pinamar, se transforma en un escenario culinario que invita a explorar su nueva propuesta gastronómica.

General Madariaga, a solo 31 kilómetros de Pinamar, ha sido durante años un simple punto de paso camino a la playa. Sin embargo, en tiempos recientes, este tranquilo pueblo ha comenzado a brillar en el mapa turístico por sus atractivas propuestas gastronómicas. Desde heladerías artesanales hasta bodegones contemporáneos, la ciudad se está reinventando como un destino gourmet, armonizando su esencia campera con la oferta culinaria moderna.

Olmo: Un Refugio Gastronómico

Ubicado dentro del club Juventud Unida, Olmo es un verdadero hallazgo. Este lugar, bajo la dirección de Santiago López, busca ser más que un simple restaurante. “Queremos ser un espacio de encuentro, un lugar donde compartir”, dice su creador, integrando el ambiente natural del club con una carta que evoluciona cada dos meses. Durante el día, ofrece un menú familiar con opciones como revuelto gramajo y milanesas; por la noche, la propuesta se vuelve más sofisticada, destacando platos como el ojo de bife con mermelada de pimientos y los famosos gnocchis pangritata.

Los gnocchis pangritata son una de las estrellas de la carta

La Maroma: Bodegón Contemporáneo

La Maroma, que abrió sus puertas en septiembre de 2024, se suma a la oferta gastronómica de Madariaga. Franco Chiabrando, uno de sus fundadores, destaca que abrieron sus puertas de manera sutil, observando lo que la gente buscaba. Este lugar se ha convertido en un referente para quienes desean disfrutar de platos abundantes y económicos. La oferta incluye desde frescos pescados hasta pastas caseras, y su famosa milanesa a la Maroma, ideal para compartir.

La Maroma: un bodegón contemporáneo que atrae a muchos visitantes.

Bodega Gamboa: Vinos de un Terruño Sorprendente

La Bodega Gamboa ofrece una experiencia única en un paisaje poco convencional para la vitivinicultura. Eduardo Tuite, su creador, ha llevado a cabo un trabajo meticuloso en la tierra para producir vinos de calidad. Las visitas, que incluyen recorridos guiados y degustaciones, permiten a los visitantes entender mejor el impacto del entorno en la producción de vinos. El picnic al atardecer entre viñedos es uno de los planes más destacados.

Un hermoso atardecer en Bodega Gamboa, donde se desarrolla un maridaje único.

Tala: La Heladería Artesanal que Completa el Recorrido

La oferta gastronómica en Madariaga no estaría completa sin Tala, una heladería artesanal que elabora helados frescos, siempre sin aditivos ni conservantes. Santiago López, también responsable de Olmo, ha creado una propuesta que se basa en ingredientes naturales, con sabores innovadores que desafían lo convencional, como remolacha con frambuesa y naranja con cilantro.

La heladería Tala se destaca por su menú exclusivo de helados artesanales.

Mil Copas: Un Clásico para los Amantes del Vino

Desde 2010, Mil Copas se ha consolidado en la escena local como un lugar donde el vino es el protagonista. Martín Colombo ha logrando combinar platos caseros y una extensa carta de vinos de bodegas boutique que ofrece una experiencia culinaria inigualable. Con un ambiente acogedor, este espacio se convierte en un lugar donde las personas quieren regresar para disfrutar de buena comida y conversación.