Goldman Sachs reduce en un 40% su inversión en ETFs de Bitcoin

El gigante financiero sigue apostando por las criptomonedas a pesar de recortar su exposición a los fondos cotizados de Bitcoin. ¿Qué implica esto para el futuro de la inversión institucional en criptomonedas?

Goldman Sachs ha reducido su inversión en fondos cotizados (ETF) de Bitcoin en casi un 40% durante 2025, pero sorprendentemente aún retiene más de 1.060 millones de dólares en este activo. Esta decisión se produce en un contexto marcado por la volatilidad del mercado y un descenso significativo en el precio de Bitcoin, que pasó de más de 126.000 dólares a cerca de 84.000 dólares.

Navegando la Volatilidad del Mercado Cripto

Al finalizar el cuarto trimestre de 2025, Goldman Sachs reportó que, a pesar de la reducción de su exposición a Bitcoin, todavía cuenta con aproximadamente 1.060 millones de dólares en ETF de este criptoactivo. Este cambio de estrategia refleja la búsqueda de diversificación por parte del banco, que ha ampliado su portfolio hacia otras criptomonedas como Ether, Solana y XRP, sumando un total de 2.360 millones de dólares en inversiones digitales.

Diversificando en el Ecosistema Cripto

Goldman Sachs también ha incrementado su posición en Ether, conservando cerca de 1.000 millones de dólares en ETF, a pesar de haber recortado sus tenencias en un 27,2%. Este ajuste se alinea con una caída en el precio del ETH, que descendió de 4.140 a menos de 3.000 dólares. Además, se ha observado que durante el cuarto trimestre, los ETF de Ether enfrentaron salidas netas de 1.460 millones de dólares, sugiriendo un desinterés de los inversores institucionales en medio de la caída de precios.

Perspectivas para 2026 y el Interés Institucional en Cripto

La situación en el mercado de criptomonedas está en constante evolución. A comienzos de febrero de 2026, los ETF de Bitcoin comenzaron a mostrar signos de recuperación, con flujos positivos superiores a 600 millones de dólares en solo dos días, sugiriendo que el interés institucional podría estar resurgiendo a pesar de la reciente corrección de precios. Goldman Sachs anticipa que 2026 será un año clave para la adopción institucional de criptomonedas, impulsada por mejoras en el entorno regulatorio de Estados Unidos.

Un Futuro Regulatorio Más Claro

En un reciente documento, la entidad destacó que la incertidumbre regulatoria ha sido uno de los mayores obstáculos para la inversión institucional en criptomonedas. Sin embargo, la perspectiva de mayores definiciones normativas podría abrir la puerta a un volumen significativo de inversión institucional que hasta ahora se ha mantenido al margen. Una encuesta reveló que el 35% de las instituciones considera la falta de claridad regulatoria como la principal barrera para ingresar al mercado cripto, lo que subraya la necesidad de un marco regulatorio sólido.

Con la presentación de nuevas propuestas legislativas en Estados Unidos para definir la regulación de activos digitales, Goldman Sachs subraya que la aprobación de estos marcos regulatorios en la primera mitad de 2026 podría catalizar la adopción institucional de criptomonedas, abriendo así un nuevo capítulo emocionante en el mundo de las finanzas digitales.