Pietragalla justifica su voto en contra de la baja de imputabilidad: ‘Se vuelve digno al delinquir’

El secretario de Derechos Humanos dejó a todos boquiabiertos con sus declaraciones audaces sobre la inimputabilidad. Su enfoque inusual se basó en anécdotas personales del autor César González, generando un intenso debate en la Cámara de Diputados.

Analogía Controvertida en el Debate

En medio de un clima tenso, Horacio Pietragalla pronunció un discurso en el que usó la autobiografía de César González, «El niño resentido», como fundamento para oponerse a la disminución de la edad de inimputabilidad a 14 años. Con una frase contundente, afirmó: «Empezó a ser digno cuando empezó a delinquir», lo que provocó reacciones diversas entre los presentes.

El Contexto del Libro

Pietragalla se tomó un momento para resumir la historia de González, un escritor que creció en condiciones precarias en la villa Carlos Gardel, en El Palomar. Detalló su infancia, marcada por la escasez, donde compartir un cepillo de dientes y alimentarse de fiambres era la norma. Según Pietragalla, para el autor, delinquir se convirtió en una forma de alcanzar dignidad y proveer a su familia.

La Crítica al Proyecto de Ley

El funcionario argumentó que la propuesta de reducir la edad de inimputabilidad no solucionaría los problemas de fondo. «No resuelve nada, al contrario, intensifica la violencia y la persecución a los jóvenes de nuestros barrios», enfatizó con fuerza.

Reflexiones sobre la Gestión Actual

En su discurso, Pietragalla también aprovechó para criticar las políticas de Javier Milei, sugiriendo que el gobierno actual presenta una fachada de renovación mientras perpetúa un modelo neoliberal que aumenta la desigualdad y la represión en los sectores más vulnerables. «Hoy, esta ley afectará considerablemente a los niños y niñas más pobres de nuestro país», concluyó.