Ley de Inocencia Fiscal: Incentivos para desbloquear dólares en casa y reactivar la economía

La reciente discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal ha levantado el telón sobre un intento del Gobierno por incentivar la repatriación de dólares que los argentinos han mantenido en sus hogares. En este contexto, la contadora Valeria Díaz expone los matices de esta normativa y su impacto en la economía.

La Ley de Inocencia Fiscal busca movilizar esos ahorros no declarados con el fin de reactivar la economía. Según Díaz, este enfoque se llama “reparación histórica del ahorro” y tiene como objetivo principal que los ciudadanos «saquen los dólares del colchón» para contribuir a la actividad económica del país.

La Ley de Inocencia Fiscal: Una Estrategia para Revitalizar la Economía

Díaz enfatiza que el propósito central de esta ley es facilitar la entrada de divisas al sistema monetario nacional, promoviendo su circulación con el fin de estimular la economía. “El objetivo aquí es que más dólares ingresen al circuito económico”, asegura la experta.

Requisitos para Adherir al Régimen

A pesar de que esta iniciativa es voluntaria, no todos pueden beneficiarse. Existen condiciones específicas que limitan la participación. Díaz detalla que solo podrán acceder aquellos que hayan reportado ingresos menores a mil millones de pesos en los tres últimos años. Además, su patrimonio declarado en Bienes Personales no debe exceder los 10.000 millones de pesos, y no deben estar clasificados como grandes contribuyentes por ARCA.

Criterios de Elegibilidad

Los interesados en participar deben haber tenido ingresos, por cualquier concepto, que se mantengan por debajo de mil millones de pesos en el último año y durante los dos anteriores. “Esto permite que un grupo específico de contribuyentes tenga la oportunidad de regularizar su situación”, comenta Díaz.

Un Nuevo Enfoque Fiscal

La contadora también destacó un cambio significativo en la estrategia fiscal del Gobierno. A partir de esta normativa, la fiscalización se enfocará más en los grandes contribuyentes, alejándose de la supervisión masiva sobre los contribuyentes más pequeños y medianos, buscando así una gestión más eficiente de recursos fiscales.