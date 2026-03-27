50 Planes Imperdibles en Buenos Aires: Disfruta del Fin de Semana del 27 al 29 de marzo con Recitales, Teatro, Cine y Más

Disfruta de una increíble variedad de recitales, teatro, cine y exposiciones en la capital argentina. Este fin de semana promete entretenimiento para todos los gustos. ¡Descubre lo que te espera!

Música en Vivo

Después de una larga pausa de diez años, la icónica banda liderada por Chano, junto a Bambi, Diega y Seby, regresa con su álbum El regreso. Presentará éxitos como Tus cosas, Boquitas pintadas en colaboración con Nicki Nicole, y Mil días. No te pierdas sus shows en el estadio de Vélez Sarsfield el **viernes, sábado y domingo a las 19**. Las entradas empiezan en **$60.000**.





Otra gran cita es con **AC/DC**, que traerá su magia a River Plate el **viernes a las 19**, acompañado por Eruca Sativa y The Pretty Reckless. Las entradas comienzan en **$180.000**. Prepárate para revivir un espectáculo legendario.

Conciertos Destacados

El **domingo a las 20**, el virtuoso guitarrista de Genesis, Steve Hackett, se unirá a la banda tributo Genetics en el Movistar Arena. ¡Aprovecha la oportunidad de escuchar los clásicos de Genesis! Las entradas comienzan en **$80.000**.

Teatro de Primera

Desde el Jardín

Guillermo Francella interpreta a Chance Gardiner en esta adaptación de la novela de Jerzy Kosinski. Reflexión y comedia se entrelazan en un relato sobre la simpleza en un mundo complejo. Se presenta el **sábado a las 20** y el **domingo a las 19** en el Teatro Metropolitan, con entradas desde **$35.000**.

Escenas de la Vida Conyugal

Juan y Mariana, encarnados por Juan Darín y Andrea Pietra, presentan su historia de amor y ruptura en el Teatro Coliseo. Funciones el **viernes y sábado a las 21.30**; entradas desde **$30.000**.

Cine y Streaming

Nüremberg: El Juicio del Siglo

La película protagonizada por Russell Crowe y Rami Malek ya está en cines. Aborda uno de los eventos más significativos de la historia, con críticas positivas. **Disponible** en los principales cines de la ciudad.

Estrenos en Streaming

No te pierdas la cuarta temporada de la serie sobre los años ’70 en Bogotá, ya disponible en Netflix, y Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, un emocionante filme que continúa la historia de Tommy Shelby.

Muestras y Exposiciones

Visita la impresionante exposición Ciencia y Fantasía en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde más de 180 piezas de la antigua civilización egipcia están en exhibición. Abierto **viernes a domingo de 10 a 19.30**.

Exposición de Frida Kahlo

Más de 220 obras del arte latinoamericano, incluyendo grandes clásicos de Frida Kahlo y Diego Rivera, se encuentran en el Malba. Don’t miss it! **De 12 a 20**.

Eventos Gratuitos

En el marco de “Suenan los Pianos”, disfruta de actuaciones de músicos destacados como Hugo Fattoruso y Carlos Aguirre, además de un homenaje al legendario Cuchi Leguizamón. Todas las actividades son **gratuitas**.