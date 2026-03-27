Adorni regresa este viernes en un acto con Milei y Pettovello amid crecientes críticas

El presidente Javier Milei se unirá a Manuel Adorni y Sandra Pettovello para abrir un nuevo Centro de Formación en La Paternal, en un acto que también refleja el respaldo del mandatario hacia su cuestionado jefe de Gabinete.

Un Acto de Respaldo en Tiempos Controversiales

Este viernes 26 de marzo, el presidente Javier Milei inaugurará un Centro de Formación en La Paternal, donde estará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La reunión previa entre Milei y Adorni, programada para las 11 horas, subraya el apoyo del presidente en medio de las críticas que enfrenta Adorni por una investigación relacionada con su patrimonio y financiar vuelos a Uruguay.

Declaraciones de Manuel Adorni en el Ojo de la Tormenta

En una conferencia de prensa celebrada el jueves, Adorni abordó los cuestionamientos sobre sus propiedades y gastos. Afirmando que no tiene nada que ocultar, subrayó su experiencia de más de 25 años en el sector privado, y recordó que su patrimonio se formó antes de asumir el cargo público. “Estamos a disposición de la Justicia para cualquier aclaración necesaria”, expresó durante la rueda de prensa.

La Inauguración del Centro: Un Enfoque en la Formación Profesional

El nuevo Centro de Formación tiene como objetivo mejorar las habilidades técnicas de los trabajadores, facilitando su inserción rápida en el mercado laboral mediante convenios con empresas y la entrega de certificados. Hace un mes, Pettovello ya había concretado acuerdos con las empresas Motorarg e ImpexPro para potenciar las capacidades de los empleados, fomentando así un trabajo más calificado.

Sandra Pettovello y Javier Milei

Adorni: Un Ministro en el Banquillo de los Acusados

Manuel Adorni rechazó las acusaciones sobre su patrimonio durante la misma conferencia, afirmando que los cuestionamientos son infundados. “No estoy aquí para rendir cuentas a quienes se lucraron del Estado”, dijo, en referencia a sus antecesores. Tras ser interpelado sobre su patrimonio, aseguró que cualquier detalle debe consultarse con su declaración jurada.

Enfrentando las Críticas con Firmeza

Adorni destacó que los rumores sobre la financiación de sus viajes han sido tergiversados. “Mi dinero es mío y gasto de la forma que mejor considere para mi familia. No tengo que justificar mis decisiones a nadie”, manifestó, mostrando su indignación ante lo que considera una injustificada intromisión a su vida privada.