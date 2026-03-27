¿Qué sucede con tu deuda al desinstalar Mercado Pago o Ualá y dejar de pagar?

Muchos argentinos creen que eliminar la app de sus billeteras virtuales elimina automáticamente sus deudas. Aquí te contamos por qué esa idea es errónea y lo que realmente implica esta acción.

La realidad detrás de borrar la app

Eliminar una aplicación como Ualá o Mercado Pago no tiene ningún impacto en la deuda pendiente. Este fenómeno ha comenzado a circular en redes sociales, donde algunos usuarios afirman que desinstalar la app es suficiente para «decir adiós a las deudas». Sin embargo, esta creencia es una simplificación peligrosa.

El contrato sigue vigente

Cuando tomas un préstamo a través de una billetera virtual, firmás un contrato digital que tiene validez legal. Este documento permanece registrado tanto en la plataforma como en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así que, aunque desinstales la app, tu obligación de pago seguirá intacta.

¿Qué ocurre si cierras la cuenta?

Cerrar tu cuenta en la billetera no elimina la deuda. La mayoría de las plataformas bloquean el cierre de cuenta hasta que se resuelva el saldo impago. Si logras cerrar la cuenta, el compromiso de pago sigue vigente. El contrato ya se ha ejecutado.

Dejar de pagar: consecuencias a considerar

Ignorar la deuda no es una solución. Las consecuencias pueden ser severas:

Aumento de la deuda

Una vez que un pago está atrasado, los intereses se acumulan desde el primer día. Además, la billetera se comunicará contigo por diferentes medios, incluyendo teléfono y correo electrónico, lo que no se detiene al borrar la app.

Impacto en tu historial financiero

Tu situación en la Central de Deudores del BCRA se deteriorará conforme pasan los días de mora. Tras 90 días, tu clasificación cambiará a riesgo medio, lo que puede restringir tus opciones de crédito en el futuro.

Posibilidad de acciones legales

Cualquier billetera virtual regulada puede iniciar acciones judiciales si no pagas. Aunque inicialmente no suele ser la primera opción para montos pequeños, la situación puede agravarse con el tiempo, llevando a que la deuda sea gestionada por agencias de cobranza externas.

Cómo manejar una deuda insostenible

Si te encuentras en problemas financieros, lo mejor es comunicarte directamente con la billetera a través de sus canales de atención. Existen alternativas como la refinanciación o la reestructuración de la deuda que pueden ofrecer soluciones más viables.

Recuerda, actuar con anticipación puede abrir posibilidades que de otro modo se perderían, y las plataformas están a menudo dispuestas a recuperar algo antes que nada.