Lionel Scaloni: «Messi estará en ambos partidos»

La Albiceleste se enfrentará a Mauritania este viernes a las 20:15 en La Bombonera, un partido crucial en su preparación para el Mundial 2026. Con una base casi definitiva de jugadores, Scaloni apunta a optimizar el rendimiento del equipo.

Un Encuentro Decisivo para la Preparación

La Selección Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, disputará un amistoso crucial contra Mauritania en el emblemático estadio La Bombonera. Este partido, programado para comenzar a las 20:15, servirá como uno de los últimos ensayos antes del Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

Escenario de Evaluación y Ajustes

Este amistoso forma parte de la preparación del equipo para el torneo mundialista. Scaloni ha enfatizado la importancia de este encuentro para ajustar estrategias y evaluar el funcionamiento del grupo. «Es una oportunidad clave para ver cómo se comporta el equipo en un entorno competitivo», manifestó.

La Presencia de Lionel Messi

En una conferencia de prensa reciente, Scaloni confirmó que Lionel Messi estará presente en este y otro partido próximo. «Messi jugará los dos encuentros. Su participación es fundamental para el equipo», añadió el entrenador argentino.

Reflexiones sobre la Finalissima

En relación con la Finalissima, Scaloni expresó su descontento por no haber llegado a un acuerdo para disputar este encuentro. «Buscamos rivales porque no tenía sentido polemizar», comentó el técnico, asegurando que la prioridad es siempre el bienestar del plantel.

Construyendo la Base del Equipo

Scaloni también se refirió a la conformación del equipo que defenderá el título en el Mundial. «La base de la lista está casi completa, pero seguiremos evaluando a otros jugadores. La forma en que lleguen será clave», indicó.

Preparación y Competencia

En cuanto a la planificación de la fecha FIFA, el entrenador destacó la importancia de los días de entrenamiento para asegurar que todos los jugadores lleguen en óptimas condiciones. «No menos de 10 selecciones tienen potencial para ganar el Mundial; la competencia es feroz», reconoció Scaloni.

El Talento Emergente de Valentín Barco

Scaloni también se tomó un momento para elogiar al joven Valentín Barco, quien ha demostrado grandes avances. «Estamos ansiosos por ver lo que puede aportar en estos partidos», expresó el entrenador, dejando claro que el talento de los nuevos jugadores es fundamental para el futuro de la Selección.