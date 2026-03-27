Documentos Revelan que la EPA de Trump Usó Ciencia de la Industria para Debilitar Normas sobre el Formaldehído

La reciente filtración de documentos por parte de la EPA de EE.UU. pone al descubierto una compleja trama que favoreció a la industria química, debilitando las regulaciones sobre el formaldehído, una sustancia reconocida como cancerígena y utilizada en productos cotidianos.

El trasfondo de las regulaciones sobre el formaldehído

En un análisis realizado en 2024, la EPA bajo la administración de Biden advirtió que cualquier exposición al formaldehído incrementa los riesgos de cáncer y de otras dolencias. Sin embargo, la administración Trump comenzó a revertir estos hallazgos en 2025, buscando disminuir las protecciones existentes.

Documentos filtrados: ¿una estrategia de la industria?

Los documentos, obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información por parte de la Environmental Defense Fund (EDF), muestran que la justificación científica utilizada por la EPA de Trump para debilitar las regulaciones se basó principalmente en un número limitado de estudios. Estos estudios, liderados por Rory Conolly, un científico vinculado a la industria química, argumentaron que ciertas exposiciones a formaldehído eran seguras, aunque fueron financiados por grupos comerciales de la misma industria.

La manipulación de los datos

A menudo, se alega que la EPA de Trump “seleccionó” datos de manera conveniente. Tras el cambio de administración, se ajustaron los niveles de riesgo de formaldehído a números menos protectores, ignorando evaluaciones más críticas. Investigadores y defensores de la salud pública critican esta manipulación, sugiriendo que se priorizaron los intereses económicos sobre la salud pública.

La presión de la industria química

Desde hace décadas, la industria química ha librado una intensa batalla contra las regulaciones sobre el formaldehído. Erik Olson, un experto del Natural Resources Defense Council, advierte que estos cambios podrían sentar un precedente para debilitar las regulaciones de otros carcinógenos, aumentando la exposición pública a sustancias tóxicas.

Múltiples voces y un solo mensaje

A pesar de las críticas, la EPA defiende sus decisiones, alegando que las nuevas evaluaciones son más amplias y se basan en “ciencia de estándar dorado”. A través de un análisis exhaustivo, la EPA de Biden llegó a la conclusión de que el nivel seguro de exposición al formaldehído es cero.

La controversia sigue

Las discusiones sobre el límite de exposición se tornan complejas. Mientras que el estudio de Conolly establece un umbral de 0.3 partes por millón como seguro, numerosos estudios han señalado que el riesgo de cáncer comienza a niveles más bajos. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la validez de estas afirmaciones y su implicancia en la salud pública.

Conflictos de interés y sus implicaciones

Los documentos obtenidos también revelan la existencia de conflictos de interés entre los líderes de la industria y la EPA, quienes han trabajado en conjunto para desmontar regulaciones existentes. Bajo este nuevo liderazgo, la presión de la industria química parece estar moldeando las políticas de salud pública, a menudo en detrimento de la seguridad de los ciudadanos.

La manipulación de las regulaciones sobre el formaldehído es solo una muestra de un patrón más amplio de interferencia de la industria en la política ambiental. Muchos abogan por una investigación a fondo que busque esclarecer estos vínculos y protecciones, priorizando la salud de la población sobre intereses comerciales.