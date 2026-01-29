51 Jóvenes del Centro Supérate Fundación Poma Se Gradúan con Honores

La décima tercera promoción del Centro Supérate de la Fundación Poma celebra la graduación de 51 jóvenes que han completado un camino de formación sólida y compromiso con la excelencia educativa.

Un Hito Educativo Impulsado Por la Fundación Poma

La reciente graduación marca un nuevo hito en el programa de la Fundación Poma, que desde su creación en 2011 ha formado a 584 estudiantes de diversas instituciones educativas del país. La mayoría de estos jóvenes planea continuar sus estudios superiores, mientras que otros iniciarán su carrera profesional.

Un Enfoque Integral en la Formación

Los graduados de este año han fortalecido habilidades cruciales en inglés, informática y valores. Gabriela Poma, representante de la fundación, destacó que “las enseñanzas técnicas se complementan con actitudes que les servirán toda la vida, como el trabajo en equipo y el liderazgo”.

Resultados Sobresalientes

Notables logros académicos se evidencian en el promedio de calificaciones de 8.65 en el programa y 8.69 en los centros escolares. Además, se reconoció a cuatro estudiantes con calificaciones perfectas en la certificación de Excel y uno en programación, así como a dos egresados con la mención cum laude.

Oportunidades para el Futuro

De los graduados, 15 jóvenes recibieron becas universitarias para instituciones reconocidas como la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Además, 17 egresados han postulado al programa de becas al talento de la fundación.

Valores y Compromiso Comunal

Durante la ceremonia de graduación, Poma enfatizó la necesidad de mantener la fidelidad a los valores aprendidos: “En momentos de éxito o dificultad, sus valores siempre serán su mejor guía”. También instó a los alumnos a reconocer sus propios avances y enfrentar desafíos con confianza.

Reconocimiento a Educadores y Gestores

La fundación celebró el esfuerzo de sus docentes y del equipo administrativo, liderados por Ernesto Orellana, por su rol decisivo en el éxito del programa, y destacó la labor de Juanita Zelaya, directora ejecutiva, en la mejora del impacto comunitario.

Un Proyecto con Impacto Regional

El Programa Supérate se extiende ahora a estudiantes de San Salvador, Santa Tecla, Zaragoza, Colón y San José Villanueva. Su objetivo es ampliar las oportunidades educativas y laborales para jóvenes provenientes de entornos vulnerables.

Agradecimiento a las Familias

Gabriela Poma también extendió su agradecimiento a las familias de los graduados: “Su apoyo y sacrificio son fundamentales para que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades”.

Un Futuro Promisorio

El cierre de esta promoción resalta el impacto positivo de la formación integral y el compromiso del Centro Supérate, marcando el comienzo de nuevas y prometedoras etapas en la vida de estos jóvenes.