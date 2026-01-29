El Banco Central adquiere dólares y las reservas alcanzan los US$ 46.000 millones

El Banco Central de Argentina Supera los USD 46,000 Millones en Reservas

El Banco Central marcó un hito este 28 de enero, al sumar USD 33 millones a sus reservas, alcanzando un total de USD 46,159 millones. Este crecimiento en las reservas no se veía desde octubre de 2019.

Este incremento es parte de un proceso continuo que ha llevado a la autoridad monetaria a comprar un total de USD 1,082 millones en lo que va del año. Las reservas han crecido USD 380 millones solo en un día y desde enero, el aumento supera los USD 4,994 millones, lo que sugiere que hay otros factores en juego además de las compras de divisas.

¿Qué Impulsa el Aumento de Reservas?

Según Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, este crecimiento responde en gran medida a la valorización de activos. «El principal aporte proviene del notable aumento en el precio del oro, más que de la acumulación genuina de divisas por parte del gobierno», explica Morales. Recientemente, el precio del oro superó los USD 5,100 por onza, en un momento de tensiones financieras globales que afectan la economía internacional. Además, el sector agroexportador ha mantenido un flujo constante de divisas, con liquidaciones que en promedio rondan los USD 88 millones diarios. Este ingreso repetido facilita al Banco Central seguir con su ritmo de compras.

Un Clima de Estabilidad Económica

Hernán Letcher, director del CEPA, destaca que la acumulación de reservas refleja una mejora en la capacidad de pago del país, según el buen ritmo de compras. Esto, hasta el momento, no ha generado un impacto significativo en el tipo de cambio, lo que contribuye a mantener la calma en los mercados.

Las Reservas Netas y el Riesgo País