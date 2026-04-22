60% de Descuento en Aguas Termales para Jubilados: Relax en la Naturaleza a tu Alcance

Ubicadas en un entorno natural privilegiado, las Termas de Colón se consolidan como el destino ideal para los jubilados que buscan relajarse sin afectar su bolsillo. Con atractivos descuentos de hasta un 60%, este complejo termal está diseñado para brindar tranquilidad y confort.

Un Esquema de Relajación en el Corazón de Entre Ríos

Las Termas de Colón, situadas a orillas del río Uruguay, destacan por su belleza natural y sus promociones irresistibles para adultos mayores. Este complejo ofrece una infraestructura adaptada y grandes espacios verdes, todo ello en un ambiente que invita a la paz y la serenidad.

Una Experiencia Termal Única

El complejo cuenta con 13 piscinas de aguas mesotermales, que varían entre los 32 °C y 40 °C, ideales para aliviar tensiones musculares, mejorar la circulación y fomentar una relajación total. Además, las termas brindan opciones de uso durante todo el año gracias a sus piletas cubiertas, semicubiertas y al aire libre.

Facilidades de Acceso

Los visitantes pueden acceder a las Termas de Colón sin necesidad de realizar reservas previas, facilitando su experiencia. Las entradas se adquieren de forma directa en el complejo, aceptando múltiples métodos de pago, incluidas opciones efectivas y tarjetas de débito y crédito en un solo pago.

Beneficios Exclusivos para Jubilados

Los jubilados disfrutan de precios preferenciales, presentando su DNI y un comprobante de haberes o credencial jubilatoria, lo que les permite acceder a este oasis de bienestar a un costo menor que el público general.

Una Entrada a la Relajación Asequible

Con tarifas reducidas vigentes hasta el 30 de junio de 2026, las Termas de Colón son una opción formidable para aquellos que buscan un refugio reparador. Este destino no solo invita a disfrutar de sus piscinas, sino que también se esfuerza por garantizar una experiencia de relajación total a todos sus visitantes.