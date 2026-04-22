Pagos de ANSES: ¿Quiénes reciben hoy, 22 de abril?

Nuevo Aumento de Jubilaciones y Bonos: ¿Quiénes Cobran Hoy?

Este miércoles 22 de abril de 2026, la ANSES inicia el nuevo ciclo de pagos, beneficiando a millones de jubilados y pensionados de todo el país. Con un aumento del 2,9% y un bono extraordinario, las nuevas cifras prometen mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos.

Calendario de Pagos de ANSES

En abril, ANSES implementa un ajuste del 2,9% en todos los haberes, reflejando la última actualización por inflación. Esta medida incluye un bono adicional para quienes perciben el haber mínimo. Los pagos se efectúan automáticamente según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que garantiza un acceso ordenado a los fondos.

Beneficiarios del Día: ¿Quiénes Cobran Hoy?

Hoy, los titulares de jubilaciones y pensiones con DNI terminado en 8 son los que recibirán su pago. Según la normativa de ANSES, accederán a un monto mínimo de $380.319,31, que se incrementa a $450.319,31 gracias al bono extraordinario. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias registradas.

Asignaciones Universales y Familiares

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyas identificaciones terminen en 8 también recibirán sus pagos hoy. Para abril, el monto de la AUH es de $136.666 por hijo, mientras que el de AUH por discapacidad asciende a $445.003.

Acreditaciones para la Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 8 verán acreditado su pago hoy, con un monto actualizado de $136.666. Al igual que otras prestaciones, este pago se realiza de forma automática.

Prestación por Desempleo: ¿Quiénes la Reciben Hoy?

La Prestación por Desempleo para quienes tienen DNI terminados en 0 y 1 también se acredita hoy. El monto y la duración de la misma dependen de los aportes previos y el tiempo trabajado antes de perder el empleo.

Otras Prestaciones Vigentes

Las Pensiones No Contributivas y las asignaciones de Pago Único siguen su cronograma habitual. Los beneficiarios pueden contar con ello hasta el 12 de mayo, independientemente de la terminación de su documento.

Cifras Relevantes sobre Jubilaciones en Abril 2026

ANSES ha establecido un haber mínimo de $380.319,31 y un máximo de $2.559.188,80 para este mes. La actualización del 2,9% refleja las variaciones del Índice de Precios al Consumidor.

Detalles sobre Asignaciones para Abril 2026

Además del aumento del 2,9%, la Asignación Familiar por Hijo se encuentra en $68.341 y para hijos con discapacidad en $222.511. La AUH, como ya se mencionó, ha sido fijada en $136.666.