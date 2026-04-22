Tiroteos en escuelas: tensión y desconfianza entre los estudiantes

En Argentina, la rutina escolar ha cambiado radicalmente. La preocupación de los padres y la incertidumbre de los estudiantes se han convertido en parte de la experiencia educativa diaria.

Un Ambiente Escolar Afectado por el Terror

La experiencia de asistir a clases hoy es muy diferente para los alumnos argentinos. Muchos padres optan por mantener a sus hijos en casa ante la creciente preocupación por posibles tiroteos, mientras que otros los autorizan a faltar por miedo. Los controles de seguridad se han vuelto comunes: las mochilas son revisadas y los útiles se llevan en las manos. Las amenazas de violencia, inscriptas en paredes y baños, generan un clima de incertidumbre.

Protocolos de Seguridad y Reacciones Oficiales

En respuesta a estos temores, gobiernos de varias provincias, incluidas la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, han implementado medidas de seguridad. Las autoridades han establecido directrices que incluyen recomendaciones como «asumir que el arma está cargada» y «notificar de inmediato a los servicios de emergencia». En algunas zonas, se han tomado medidas punitivas contra los estudiantes que realizan amenazas.

El Caso de Mar del Plata

En Mar del Plata, se ha introducido una medida que implica sanciones económicas a los padres de aquellos alumnos que amenacen a sus compañeros. En Tucumán, los estudiantes responsables de tales actos enfrentan la expulsión.

Impacto Emocional en los Estudiantes

Aparte de los protocolos de seguridad, poco se ha hecho para abordar el impacto psicológico que estas amenazas provocan en los alumnos. Juan, un estudiante de 17 años, comparte sus sentimientos sobre la atmósfera de desconfianza que se ha instalado en su escuela: «Nos revisan las mochilas, lo cual entiendo, pero no me parece justo que no podamos ir al baño durante las clases».

El Testimonio de Sofía

Sofía, de 15 años, relata que sintió miedo ante una amenaza de tiroteo: «No fui ese día a la escuela, y nos pusieron falta. Fue una decisión difícil, pero no podía arriesgarme». Su historia refleja el temor creciente en los adolescentes que enfrentan este tipo de situaciones.

Consecuencias Psicológicas del Entorno Escolar

El fenómeno de las amenazas en las escuelas, que se ha intensificado desde la masacre de San Cristóbal, ha llevado a una intervención por parte de la justicia. Sin embargo, la psicología puede ofrecer herramientas para entender este comportamiento y prevenirlo. Expertos indican que la imitación de eventos violentos, especialmente en un entorno saturado de información, puede activar un ciclo de amenazas escolares.

El Rol de la Comunidad Educativa

La creación de un ambiente escolar seguro requiere la colaboración de toda la comunidad. La psicoanalista Alejandra Doretti sugiere que es fundamental trabajar con los adolescentes para fomentar un diálogo abierto sobre sus miedos y preocupaciones. Asimismo, los adultos deben reforzar la confianza recíproca y ser parte activa en la prevención de hechos violentos.

Protocolos para Garantizar la Seguridad

Las instituciones educativas deben establecer y comunicar protocolos claros sobre cómo manejar situaciones de incertidumbre. Esto incluye no solo medidas físicas, como la revisión de mochilas, sino también un enfoque en la salud mental de los alumnos.