60 Planes Imperdibles en Buenos Aires: Recitales, Teatro, Cine y Más para Este Fin de Semana

¡Vive un Fin de Semana Inolvidable en Buenos Aires con Música, Teatro y Cine!

Descubre las mejores propuestas de recitales, obras de teatro y películas para disfrutar en la ciudad. Prepárate para un fin de semana lleno de talento local y experiencias únicas.

Música en Vivo para Todos los Gustos

Bad Bunny, el fenómeno de la música urbana, aterriza en Buenos Aires con su «Debí Tirar Más Fotos World Tour». Disfruta de sus hits como Weltita y Baile inolvidable, de viernes a domingo a las 20 en el Estadio River Plate (Av. Figueroa Alcorta 7597). Entradas desde $95.000.

También, no te pierdas ULTRA Buenos Aires, un festival de música electrónica con un line-up impresionante que incluye a artistas como Deadmau5 y Charlotte de Witte, este sábado y domingo en el Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000). Entradas desde $230.000 para ambos días.

Sin Bandera ofrece un espectáculo lleno de nostalgia y nuevas composiciones.

Sin Bandera llega a presentar sus grandes éxitos y algunas novedades este sábado y domingo en el Movistar Arena (Humboldt 450). Entradas desde $70.000.

David Lebón, ícono del rock nacional, presentará su show «Esencia Lebón» en La Trastienda (Balcarce 460) el viernes y sábado a las 21, con entradas desde $60.000.

Por otro lado, el trío de tango liderado por Horacio Romo se presentará este domingo a las 21.30 en Bebop (Uriarte 1658) con entradas desde $15.000. ¡No te lo pierdas!

Teatro: Una Variedad de Obras para Todos los Gustos

Nico Vázquez brilla en la obra «Rocky» en el Teatro Lola Membrives.

La espera termina con «Rocky», donde Nico Vázquez interpreta al boxeador más famoso del cine, los viernes y sábados a las 19 y 22.30 en el Teatro Lola Membrives (Corrientes 1280). Entradas desde $30.000.

La obra «Casi normales» ofrece un uso innovador de proyecciones y sonido inmersivo, presentándose viernes y sábado a las 21. Domingo a las 20 en el Teatro Centro Audiovisual Inmersivo (Jorge Newbery 3039). Entradas a $45.000.

Y si prefieres las comedias, «Las hijas» explora las relaciones familiares con un toque sensible, en el Paseo La Plaza (Corrientes 1660) estos viernes y sábados a las 20. Entradas desde $52.000.

Disfruta del Séptimo Arte

Chris Hemsworth brilla en «Caminos del crimen».

En el cine, «Caminos del crimen» promete emoción y suspenso, con Chris Hemsworth como protagonista. Disponible en varias salas de la ciudad.

No te pierdas «Cumbres borrascosas», una adaptación esperada que cuenta con las actuaciones estelares de Margot Robbie y Jacob Elordi. El filme se proyecta en cines seleccionados.

Eventos y Muestras Interactivas

Para los amantes del arte, la exposición «Monet: Una experiencia multisensorial» se lleva a cabo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, desde el viernes hasta el domingo, de 10 a 20. Una propuesta perfecta para los fanáticos de la pintura.

La pinacoteca del Malba también presenta «Pop Brasil 1960s-70s», una muestra que celebra la influencia de artistas brasileños en la cultura pop, abierta de viernes a domingo, de 12 a 20.

¡No te quedes sin plan este fin de semana y disfruta de todo lo que Buenos Aires tiene para ofrecer!