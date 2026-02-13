Comparativa: Costo de un Combo Básico vs. Opción Premium

A medida que se acerca el inicio del ciclo lectivo, las familias argentinas se encuentran con un notable incremento en el costo de la canasta escolar. La preparación de una lista básica de útiles y mochila implica un gasto superior a los $63.000, aunque este aumento es menor al de la inflación registrada en 2025.

Incremento en el Costo de Útiles Escolares

Según un informe de Focus Market, el precio de la canasta básica escolar ha aumentado un 12% desde el año pasado, alcanzando los $63.636. Este aumento se refleja en los productos esenciales para los estudiantes, lo que tiene un impacto directo en el bolsillo de las familias.

Precios en Librerías de Once

Un recorrido por las librerías de Once revela que el costo de armar la canasta escolar varía entre $50.000 y $70.000. Herman, un comerciante de la zona, explica que “una canasta básica se puede conseguir por 50 mil pesos, pero si se busca algo más completo, el costo puede aumentar en unos 30 mil más”.

Un Aumento Moderado en Comparación con Otros Sectores

Los comerciantes han destacado que, a pesar de la inflación general, el incremento en los precios de los útiles escolares se ha mantenido más bajo, con un aumento de solo un 10% en muchos productos. José, otro vendedor, comenta que los precios han tenido pocos cambios en el último año.

La Perspectiva de los Comerciantes

Daniel Iglesias López, de la Cámara de Librerías y Papelerías de Argentina (CAPLA), señala que los precios de los útiles escolares han quedado rezagados en comparación con otros consumos básicos. “Un lápiz negro cuesta 300 pesos, mientras que un café puede costar lo que 20 lápices”, ilustró.

Las Disparidades en Precio entre Distribuciones

El análisis de Focus Market también revela grandes disparidades en los precios de diferentes productos. Por ejemplo, mientras algunos artículos como el papel glacé han disminuido de precio, otros como la goma de borrar han visto un incremento notable del 67%.

Costos por Nivel Educativo

El costo de los combos escolares varía en función del nivel educativo. El Combo I de primaria, que incluye todos los elementos básicos, subió de $105.839 a $118.863, mientras que el Combo III para secundaria, que abarca mochila y útiles específicos, experimentó un aumento del 15%, pasando de $82.775 a $95.592.

Inflación en el Sector Educativo

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) reportó una inflación interanual del 31,7% en enero de 2026, con un aumento educativo que alcanzó el 40,6%. Este incremento incluye no solo útiles escolares, sino también cuotas y otros servicios educativos.

Variabilidad en el Escenario Actual

El comportamiento dispar en los precios de útiles escolares, junto con la creciente inflación, hacen que el costo final dependa del tipo de productos que se reutilizan y de dónde se adquieren. Las familias deberán planificar sus compras con atención a estas variaciones.