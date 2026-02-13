36 preguntas para enamorar: el experimento que cambió el amor hace 30 años

El sorprendente experimento que prueba que la conexión emocional puede surgir en minutos se reveló a través de un ensayo viral. Descubre cómo unas simples preguntas pueden generar química entre dos personas.

Un experimento social plantea la intrigante posibilidad de que un par de desconocidos se enamoren en poco tiempo. ¿Qué sucedió realmente cuando Mandy Len Catron, autora del ensayo que lo popularizó, decidió poner a prueba esta teoría en un bar?

El experimento que revolucionó la percepción del amor

En un impactante ensayo de 2015 publicado en The New York Times, Catron narra su experiencia al poner en práctica un estudio psicólogico de 1997 liderado por Arthur Aron. La propuesta era simple, pero efectiva: hacer que dos extraños se sentaran cara a cara para responder a 36 preguntas cada vez más personales.

¿Cómo funciona el experimento?

Los participantes deben responder preguntas que van de lo superficial a lo profundo, culminando con 4 minutos de contacto visual. Este proceso sirve para crear un espacio de intimidad en un corto lapso.

Impacto real del estudio

Después del experimento, Catron y su compañero descubrieron que habían forjado una conexión única, convirtiéndose eventualmente en pareja. A lo largo de seis meses, otros participantes también se comprometieron y se casaron.

Las 36 preguntas que ayudan a conectar

A continuación, algunas de las preguntas que marcan la diferencia:

1. Si pudieras invitar a cualquier persona a cenar, ¿a quién elegirías?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué manera?

3. ¿Cuál sería un día perfecto para ti?

Estas preguntas están diseñadas para fomentar el diálogo y la auto-revelación, creando así una base para posibles vínculos emocionales.

Más allá de la ciencia: Reflexiones de Mandy Len Catron

Aunque Catron relata su experiencia de manera romántica, también aclara que el proceso subyacente no es un «hechizo mágico». Destaca que enamorarse es una acción, no simplemente un sentimiento que ocurre de forma espontánea.

El valor del experimento en la actualidad

Actualmente, Catron continúa promoviendo estas ideas y su libro How to Fall in Love with Anyone sigue resonando entre muchos. En sus eventos, comparte que las 36 preguntas no solo son útiles para conocer a futuros amantes, sino también amigos y familiares, ayudando a profundizar conexiones humanas genuinas.

Una mirada hacia el futuro

Al reflexionar sobre 30 años del estudio de Aron, Catron cree que la misma necesidad de conexión es más fuerte que nunca, especialmente en un mundo donde las relaciones son a menudo mediadas por la tecnología. «Este ejercicio hace que la vulnerabilidad y conexión se sientan accesibles», concluye.