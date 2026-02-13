En una reciente entrevista, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, compartió su perspectiva sobre la transparencia del VAR y el futuro del arbitraje profesional en Colombia.

**Entrevista Reveladora en Win Sports**

Durante su participación en el programa Medio Tiempo, Zuluaga habló sobre los desafíos y avances en el arbitraje del fútbol colombiano. A un año de su elección, el directivo enfatizó la importancia de profesionalizar el arbitraje en el país.

**Audios del VAR: Un Riesgo Potencial**

Carlos Mario Zuluaga destacó que el hecho de publicar todas las conversaciones del VAR podría ser perjudicial, ya que los árbitros también pueden errar en sus decisiones. Su postura subraya la necesidad de cuidar la integridad de los colegiados, quienes son fundamentales en la dinámica del juego.

**Hacia un Arbitraje Más Profesional**

El presidente de la Dimayor aseguró que se trabaja en iniciativas para elevar la calidad del arbitraje en Colombia. Este objetivo no solo busca mejorar la experiencia del espectador, sino también fortalecer la confianza de los equipos y la afición en las decisiones arbitrales.

**El Contexto Actual del Fútbol Colombiano**

La Liga BetPlay se encuentra en un momento decisivo, con equipos que buscan destacar en un panorama competitivo. La implementación del VAR es solo una de las estrategias para elevar el nivel del deporte en el país, permitiendo así una mayor justicia en el resultado de los partidos.

**Expectativas a Futuro**

A medida que se avanza en el perfeccionamiento del sistema del VAR, los aficionados y clubes esperan que estos cambios generen un impacto positivo en la calidad del fútbol colombiano. La transparencia y la profesionalización del arbitraje son pilares esenciales para el crecimiento del deporte en la nación.