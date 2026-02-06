66 años de ‘Pinocho’: la película que revolucionó los Oscar y el cine

El 23 de febrero de 1940, "Pinocho" hizo su debut en cines de Estados Unidos, marcando un hito en la historia del cine de animación. Basada en el célebre cuento de Carlo Collodi, esta segunda película de Walt Disney revolucionó el panorama animado de su época.

Un Clásico que Dejó Huella

Con su emotiva narrativa y su enfoque audaz, «Pinocho» se convirtió en una obra clave del séptimo arte, sentando las bases para futuras producciones animadas.

El Viaje de un Sueño: De Marioneta a Niño

Dirigida por Ben Sharpsteen y Hamilton Luske, la historia narra el anhelo de una marioneta de madera por convertirse en un niño de verdad. Disney no escatimó en abordar temas complejos como la conciencia, la mentira y la responsabilidad moral, capturando la atención tanto de niños como de adultos.

Desafíos en la Producción

La realización de «Pinocho» no estuvo exenta de dificultades. Walt Disney Studios enfrentó problemas económicos luego del éxito moderado de «Blancanieves y los siete enanitos», lo que hizo que la producción de «Pinocho» requiriera una inversión considerable en avances técnicos. Cada pequeño gesto y movimiento fue llevado a cabo con una precisión nunca antes vista en la animación tradicional.

Un Resultado Sobresaliente

El esfuerzo valió la pena. La película destacó por su fluidez, la riqueza de sus fondos y la profundidad emocional de sus personajes, superando a cualquier otra producción animada contemporánea y estableciendo nuevos estándares artísticos.

Premios que Marcaron el Cambio

En la 13ª edición de los premios de la Academia, «Pinocho» logró lo impensable para una película animada: ganó dos premios Oscar en categorías competitivas, incluyendo Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original con «When You Wish Upon a Star». Este reconocimiento fue fundamental para elevar la percepción de la animación en la industria cinematográfica.

Un Legado Cultural

La canción principal, con su mensaje de esperanza, se transformó en un himno icónico para Disney, resonando a través de generaciones y fortaleciendo el legado cultural del film.

66 Años Después: Una Influencia Inquebrantable

Hoy, «Pinocho» mantiene su relevancia, influyendo en la animación moderna y en la narrativa cinematográfica. Más que una simple película, se ha convertido en una leyenda que cambió el rumbo de la animación para siempre.