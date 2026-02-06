Alimentos y Bebidas: Aumento del 2,5% en la Primera Semana de Febrero

Febrero 2026: La Inflación de Alimentos y Bebidas Continúa su Ascenso

La inflación en el sector de alimentos y bebidas experimentó un notable aumento del 2,5% en la primera semana de febrero de 2026, de acuerdo con un reciente informe de la consultora abour, Capital & Growth (LCG). Este crecimiento marca una tendencia inquietante que se ha duplicado en las últimas cuatro semanas.

Datos Clave de la Inflación

El informe de LCG observó que, en un periodo de apenas un mes, la inflación media se ha incrementado hasta el 1,6% mensual. Este análisis se realiza mediante la recopilación de datos de precios de unos ocho mil productos en cinco cadenas de supermercados, llevada a cabo los miércoles.

La inflación en alimentos y bebidas ha marcado cifras elevadas en el último tiempo, y en ocasiones recientes, se han registrado subidas superiores al 2%. Curiosamente, el único decremento en esta tendencia se produjo en la primera semana de enero, con una caída del 0,5%.

¿Qué Productos Impulsan el Aumento?

Los incrementos son variados, pero destacan las siguientes categorías:

Bebidas e Infusiones al Frente

Las «Bebidas e infusiones para consumir en el hogar» lideran el aumento, con un 7,3%, seguidas por «Productos de panificación, cereales y pastas» con 6,0%, y «Productos lácteos y huevos» que aumentaron un 2,3%. Otras categorías como «Comidas listas para llevar», «Azúcar, miel, dulces y cacao», y «Carnes» también mostraron incrementos menores.

Pequeñas Caídas en Otros Rubros

En contraste, dos categorías experimentaron disminuciones en sus precios: «Frutas» con un 0,9% y «Aceites» con un modesto 0,1%. “Verduras” y “Condimentos y otros productos alimenticios”, por su parte, mantuvieron sus precios sin variaciones.

Tendencias en el Mes de Enero

Durante enero de 2026, EcoGo registró un aumento similar del 2,5% en alimentos y bebidas, siendo las verduras las que más crecieron. En contraposición, la carne mostró incrementos moderados del 3,6% mensual.

Los datos sugieren que los productos consumidos en casa tienen un mayor impacto en la inflación, con un alza del 2,7% en este segmento, mientras que el consumo fuera del hogar se encuentra en un 1,9%.

Análisis y Perspectivas

En la región de Gran Buenos Aires, CyT indica que el incremento para enero es del 2,4%, un valor menor al de meses previos, marcando un posible cambio en la tendencia. La categoría de alimentos y bebidas ha sido la más significativa en este contexto, con una subida de 4,1% influenciada principalmente por las verduras, mientras que la carne también ha tenido un papel relevante.

Con este escenario, el seguimiento de las variaciones de precios se vuelve fundamental para entender la situación económica, puesto que el comportamiento del mercado alimentario impacta directamente en el bolsillo de los consumidores.