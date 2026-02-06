Villa María: Accastello Inaugura el Anfiteatro con un Festival de Peñas que Ya Tiene Entradas Agotadas

Título: Villa María brilla con la nueva iluminación del Anfiteatro en el Festival de Peñas

Bajada: La ciudad se prepara para una noche mágica en la 58ª edición del Festival de Peñas, con una renovada iluminación que realza su emblemático anfiteatro.

Artículo:

A horas del esperado inicio de la 58ª edición del Festival de Peñas, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, inauguró con entusiasmo la nueva iluminación ornamental del Anfiteatro Municipal «Aldo P. Invernizzi». Esta innovadora obra, que incorpora tecnología de última generación vinculada al puente Juan Domingo Perón, busca potenciar la identidad visual del icónico «coloso de cemento», en un momento donde la ciudad vive un auge turístico sin precedentes.

Iluminación de vanguardia que deslumbrará a los visitantes

Durante la ceremonia, Accastello destacó: «No es necesario viajar a grandes capitales para disfrutar de detalles que nos llenan de orgullo». Este evento también contó con la participación de la legisladora Verónica Navarro Alegre y otros intendentes de la región. La nueva instalación incluye más de 80 luminarias RGBW de la renombrada marca Signify, además de un elegante delineado perimetral en neón. Estas mejoras permitirán un espectáculo luminoso dinámico, realzando la costanera y el patrimonio arquitectónico de Villa María.

Expectativa y agotamiento de entradas

La renovada infraestructura será el escenario perfecto para una inaugural que ya ha alcanzado el «lleno total». Marcos Bovo, encargado de la organización, confirmó que las entradas para esta primera jornada están completamente vendidas. «Se trata de una noche soñada, llena de reencuentros; la producción ha sido diseñada para dejar una huella y sorprender a todos», anticipó.

Un cartel de lujo para una noche inolvidable

El espectáculo dará comienzo exactamente a las 21:30 y contará con la participación de cinco destacados del folclore nacional: Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, Jorge Rojas, El Chaqueño Palavecino y Los Tekis. Esta apertura es solo el inicio de cinco días que reunirán a más de 25 artistas de renombre en el escenario principal.

Villa María: un epicentro cultural en pleno auge

Con el anfiteatro revitalizado y el ambiente festivo en las calles, Villa María se consolida como un importante polo cultural. Para las jornadas siguientes, la organización ha anunciado que las boleterías del recinto estarán disponibles, y las compras digitales continuarán activas a través del sitio oficial de Eden Entradas, anticipando una de las ediciones más exitosas de la última década.