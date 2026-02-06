Experto alemán alerta sobre nuevas tácticas islamistas de reclutamiento de jóvenes en redes sociales

La radicalización de jóvenes en Alemania ha tomado un giro alarmante, con grupos islamistas empleando tácticas comerciales y el poder de las redes sociales para atraer a nuevas generaciones hacia el extremismo.

Tácticas de Reclutamiento en la Era Digital

Los reclutadores están enfocándose en jóvenes vulnerables con escasa educación y limitadas oportunidades laborales, presentando los conflictos como una oportunidad para un ascenso social acelerado.

Kaan Mustafa Orhon, experto en estudios islámicos, explica que este fenómeno ha evolucionado significativamente en los últimos 25 años. «Hoy en día, el perfil de los reclutados ha cambiado. Antes, se buscaba a personas que pudieran manejar estructuras a largo plazo; ahora se priorizan los combatientes de a pie», señala.

El Rol de los Influencers en la Radicalización

Los influencers son ahora una pieza clave en la promoción del salafismo, especialmente entre el grupo etario de 15 a 35 años. Según Orhon, «la comercialización del reclutamiento es evidente, con individuos que se benefician económicamente de ello».

Un ejemplo impactante es el influencer alemán «Abdelhamid», quien fue condenado a tres años de prisión por fraude relacionado con donaciones. Recaudó casi medio millón de euros, pero solo una fracción fue destinada a la caridad.

Transformaciones en la Participación de Géneros

La composición del movimiento extremista está cambiando. Lo que antes era una mayoría masculina, ahora se ha transformado en un 75% de hombres y un 25% de mujeres, impulsado en parte por contenido dirigido a mujeres.

Hannah Hansen, una influencer que vende productos islámicos en redes sociales, ha contribuido a este cambio. «Las personas están pagando por artículos que podrían obtener gratis en una mezquita», menciona Orhon.

Conexiones y Redes de Apoyo

Las redes sociales permiten que los jóvenes se conecten de manera directa con extremistas en regiones como Siria o Afganistán. Orhon recalca que «no hay actores solitarios; casi todos los atacantes están conectados a grupos en el extranjero».

Los ataques recientes, como el que ocurrió en Múnich en febrero de 2025, evidencian esta tendencia. Los extremistas encuentran en predicadores y mentores un sentido de pertenencia y propósito.

El Efecto de la Antisemitismo en la Radicalización

Orhon menciona cómo el antisemitismo puede unir diferentes formas de extremismo. Protests en torno a Palestina permiten que se encuentren causas comunes. Además, el «cambio de extremismo» es un fenómeno, donde los individuos se desplazan de una ideología radical a otra, como el caso de Sascha Lemanski, que pasó de ser un simpatizante del IS a un extremista de derecha.

Desafíos de Reinserción

A pesar de que la radicalización no es irreversible, la reintegración de ex-extremistas es un camino complejo. Orhon ha trabajado con mujeres vinculadas al IS desde 2019 y resalta que, aunque la reintegración es posible, muchos no logran salir, a menudo debido a expectativas desfasadas con la realidad.

Prácticas como el «lovebombing», donde nuevos conversos reciben atención desmedida, pueden dejar a las personas vulnerables al perder ese apoyo después de unirse al movimiento.