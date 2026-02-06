Lecciones Japonesas para Emprendedores Argentinos

La incursión de la gastronomía argentina en Japón destaca por su enfoque en la calidad y la adaptación cultural, donde la autenticidad se encuentra con la curiosidad nipona.

Japón, la cuarta economía del mundo con aproximadamente 124 millones de habitantes, presenta un panorama desafiante para los emprendedores argentinos. En este país, las relaciones comerciales a largo plazo son fundamentales, y los valores de confianza, reputación y consistencia son claves para establecer vínculos exitosos.

Los argentinos han optado por dos rutas: la gastronomía conectada a la tradición, incluyendo empanadas y choripanes, y la oferta innovadora a través de productos congelados disponibles por delivery. Al mismo tiempo, productos emblemáticos como vinos, yerba mate y dulce de leche están ganando terreno, apoyados por historias de origen que atraen a un consumidor selectivo y curioso.

Los primeros detalles, como la presentación y trazabilidad de los productos, son cruciales. Posteriormente, la habilidad para mantener estándares elevados, después del entusiasmo inicial, es lo que verdaderamente consolida el éxito.

Aceite de Oliva: Un Producto de Excelencia

Miguel Zuccardi, parte de una reconocida familia vitivinícola argentina, se dedica a la producción de aceite de oliva. Desde el año 2004, su empresa ha enfilado hacia un posicionamiento de alta gama. “El consumidor japonés es muy curioso y conocedor”, destaca Zuccardi, quien ha logrado reconocimiento internacional en el concurso Olive Japan.

La empresa se ha establecido en ferias internacionales, conectando con importadores clave en Japón, lo que representa un paso vital hacia el mercado asiático. “Entrar a Japón simplifica el acceso a otras regiones de Asia”, añade.

Choripán con Sabor Japonés

Mara Argüello creó su emprendimiento Raíces tras llegar a Japón en 1991. Comenzando con la venta de empanadas, su visión ha evolucionado hacia la fusión de sabores argentinos con el paladar japonés. Argüello también produce una versión especial de empanada que incorpora matcha.

Delivery de Empanadas Congeladas

Karina Kato, de origen argentino y nikkei, ha fundado Che Empanada, ofreciendo empanadas congeladas enviadas puerta a puerta por todo Japón. “Al recibir la calidez y espíritu argentino, los consumidores han comenzado a adoptar este nuevo producto”, comparte Kato.

Innovaciones en Dulce de Leche

Oreste Goldman, un tecnólogo alimentario en Japón, ha adaptado el dulce de leche argentino para el mercado, eliminando conservantes y ajustando su preparación a las normativas locales. “Este delicado producto encuentra su espacio en un país dónde la cultura del té es fuerte”, indica Goldman, mostrando cómo los productos argentinos pueden ser bien recibidos si se adaptan correctamente.

Vinos Naturales de Origen Familiar

Desde Tokio, Bernardo Brown lanzó Siesta Sur, enfocándose en vinos naturales. “La oferta de productos argentinos era escasa, y muchos sommeliers no conocían nuestro vino. Esto representa una gran oportunidad”, explica Brown sobre su esfuerzo por presentar vinos de pequeñas bodegas.

El éxito en Japón requiere adaptabilidad y atención a los detalles, desde la selección de ingredientes hasta la logística de distribución. Los empresarios argentinos están demostrando que con esfuerzo e innovación, es posible abrirse camino en este exigente mercado.