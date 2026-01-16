7000 Autos Eléctricos de China: Luis Caputo Aclara la Situación

La llegada de una flotilla de vehículos eléctricos de BYD a Zárate genera incertidumbres y debates en el ámbito político y económico del país.

Desembarco de Innovación Automotriz

A pesar del silencio oficial, se ha filtrado la información sobre el envío de 7,000 unidades de autos eléctricos de la firma china BYD que llegarán al país en los próximos días. Esta noticia ha despertado reacciones incluso en el ámbito político, como la del diputado Miguel Angel Pichetto, quien cuestionó la decisión del gobierno de financiar importaciones que podrían perjudicar el empleo local.

Respuestas del Ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó aclarar la situación y defendió el esquema de importación de autos híbridos y eléctricos sin aranceles. Aseguró que esta medida fue acordada con las terminales automotrices, tiene un cupo limitado y busca fomentar la competitividad y accesibilidad en el mercado local.

La Realidad de la Industria Automotriz Argentina

Caputo destacó que actualmente solo dos modelos, el Peugeot 2008 y el Fiat Cronos, son producidos en Argentina. Con un perfil predominantemente orientado a camionetas, el 70% de la producción se destina a la exportación, subrayando el carácter internacional de la industria.

Impacto en el Mercado Local

El ministro también mencionó que la llegada de vehículos híbridos y eléctricos ayudaría a ajustar los precios en Argentina a los niveles de los países vecinos. Esta medida busca corregir distorsiones históricas y ofrecer a los consumidores opciones más modernas y eficientes.

Detalles sobre el Barco de BYD

Según lo informado, el barco de BYD, que tiene capacidad para 7,000 unidades, llegará a la terminal TZ1 del puerto de Zárate. La descarga de los vehículos comenzará el día siguiente de su arribo, previsto para el domingo a última hora.

BYD y su Presencia en el Mercado Argentino

Desde su llegada al país en octubre del año pasado, BYD ha estado estableciendo una fuerte presencia con oficinas directas en la ciudad de Buenos Aires, buscando diferenciarse de otros competidores que operan con intermediarios. En cuanto a Brasil, de donde ya llegan barcos desde 2023, la compañía también ha abierto una planta para importar autos a Argentina.