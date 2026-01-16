¡Martin Garrix llega a la ciudad! Aquí te contamos cómo conseguir tus entradas

¡Martin Garrix Regresa a Buenos Aires! La Gira Más Grande de Su Carrera

La estrella internacional de la música electrónica, Martin Garrix, ha desvelado su emocionante gira Martin Garrix Americas Tour, que promete ser un evento sin precedentes en el continente, incluyendo una parada exclusiva en Argentina.

La gira abarcará un total de 16 ciudades y comenzará el 1° de mayo de 2026 en Dallas, Texas. Entre las fechas destacadas, Buenos Aires se iluminará el 16 de mayo en el renombrado Movistar Arena.

Boletos Disponibles y Beneficios Especiales

Los fanáticos ya pueden adquirir sus entradas a través de las plataformas oficiales de Movistar Arena y el sitio web de Martin Garrix. Los clientes de Santander Visa disfrutarán de un beneficio exclusivo de 6 cuotas sin interés.

Un Anuncio Esperado por Sus Fanáticos

El DJ compartió su entusiasmo en redes sociales, expresando: «Esta es sin duda la gira más grande que he anunciado: 16 ciudades de Norteamérica y Sudamérica con la experiencia completa de Garrix in concert. ¡Estoy deseando volver y verlos a todos en 2026!»

Producción Innovadora y Colaboraciones Estelares

Con una producción de vanguardia y una energía que lo ha posicionado como uno de los DJs más influyentes del planeta, el **Martin Garrix Americas Tour** se perfila como una de las giras de música electrónica más exitosas del año.

Regreso a Sus Raíces Musicales

Esta noticia se produce tras el lanzamiento de su celebrado EP Origo, que marca un poderoso retorno a sus raíces musicales y representa el cierre de una etapa centrada en clubes. Este proyecto incluye colaboraciones con grandes nombres como Citadelle, AFROJACK, David Guetta, Armin van Buuren, y muchos más.

