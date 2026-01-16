Société Générale y Swift realizan liquidación de bonos tokenizados en efectivo y stablecoins

En un avance significativo para la industria financiera, Société Générale y Swift han llevado a cabo la liquidación de bonos tokenizados, fusionando efectivo y stablecoins con éxito.

Una colaboración pionera

La operación fue posible gracias a SG-Forge, la división de activos digitales del banco francés, y la infraestructura financiera de Swift. Este innovador ensayo incluyó la emisión de bonos tokenizados, el pago de cupones y el reembolso de los títulos, marcando un hito en la interoperabilidad entre la banca tradicional y los activos digitales.

Detalles de la Liquidación

Las transacciones se realizaron bajo el estándar ISO 20022 y cumplieron con el marco regulatorio europeo MiCA, lo que permitió validar la integración entre los sistemas convencionales y digitales.

Stablecoins como Eje Central

La liquidación utilizó el EUR CoinVertible (EURCV), la stablecoin emitida por Société Générale y respaldada por el euro, diseñada específicamente para satisfacer las exigencias regulatorias de la Unión Europea. Este activo se convirtió en un componente clave para garantizar transacciones seguras.

Un Paso Adelante en la Integración Digital

Swift, con su conexión a más de 11,000 instituciones financieras globales, continúa avanzando en la adopción de activos digitales. Esta colaboración con Société Générale forma parte de su estrategia para asegurar que las transacciones tokenizadas queden registradas dentro de la infraestructura bancaria tradicional.

Beneficios de la Tokenización de Bonos

La tokenización de bonos ofrece múltiples ventajas que transforman el panorama de las finanzas, tales como: