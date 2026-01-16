Banco Provincia: Tu guía esencial para usar Cuenta DNI en vacaciones

Este verano, los clientes del Banco Provincia podrán disfrutar de atractivas ofertas a través de la Cuenta DNI, que traen descuentos de hasta el 25% en varios comercios. Prepárate para aprovechar al máximo tus compras con estas promociones exclusivas.

¿Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en esta temporada?

Imagina la economía que puede realizar una familia tipo durante dos semanas de vacaciones. Con una planificación estratégica, los beneficios se vuelven realmente significativos:

Cenas y almuerzos en locales seleccionados

Una cena para dos adultos y un adolescente en lugares como Manolo o Chichilo cuyo costo inicialmente es de $90.000 puede reducirse a $70.000. Si ambos adultos dividen el pago, ¡el ahorro se maximiza!

Ahorro acumulado en salidas frecuentes

Si repiten esas salidas dos veces por quincena, el total del ahorro podría alcanzar los $40.000, lo que representa un beneficio notable para cualquier familia.

Heladerías: el placer del verano a buen precio

En heladerías como Lucciano’s y Freddo, cada miembro de la familia puede ahorrar hasta $24.000 en sus compras si cada uno paga por separado, permitiendo aprovechar los topes individuales.

Delicias locales: alfajores a precios accesibles

Los amantes de los alfajores disfrutarán de una caja de 8 alfajores Havanna, que costaría $28.000, reduciéndose a $21.000. ¡Un capricho que no se puede resistir!

Merendar en la playa nunca fue tan conveniente

Las compras en lugares como Atalaya y El Topo facilitarán un ahorro de al menos $5.000 por operación, dependiendo del ticket de compra.

Beneficios adicionales en estaciones de servicio

Los fines de semana, las estaciones Full YPF ofrecen un 25% de descuento adicional, con un tope semanal de $8.000, brindando una excelente oportunidad para economizar en combustible.

El gasto hormiga y su impacto

Si cada integrante de la familia realiza compras de snacks y bebidas por un total de $40.000, eso puede traducirse en un ahorro de hasta $20.000 en la quincena.

Rubros incluidos en las promociones de Cuenta DNI

Los usuarios tienen acceso a descuentos en una variedad de rubros gastronómicos y de entretenimiento, tales como:

Restaurantes destacados

Vivi un momento especial en Chichilo y Manolo.

Dulces momentos en confiterías

Disfruta churros y más en Atalaya, El Topo, La Fonte d’Oro, entre otros.

Heladerías de renombre

Refréscate con helados en Al-Pino, Freddo y Lucciano’s.

Delicias argentinas: alfajores

Saborea los famosos alfajores de Havanna, Guolis, y Amalfi.

Entretenimiento accesible

Aprovecha descuentos en parques y balnearios adheridos en la hermosa Costa Atlántica.