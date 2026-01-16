«Jacobs: ‘Con fuertes inversiones en autos eléctricos de China, habrá más empleo’”

La inminente llegada de una embarcación con autos eléctricos al puerto de Zárate simboliza un cambio significativo en la política económica argentina hacia una mayor apertura comercial.

En una reciente entrevista con Canal E, el economista Eduardo Jacobs analizó la trascendencia de este evento. “La embarcación está prevista para arribar hoy o mañana a Zárate”, destacó Jacobs, enfatizando que este suceso es un indicador importante en nuestra política comercial. “Los países con una trayectoria exportadora exitosa y que atraen inversiones son aquellos que han optado por abrir sus mercados”, añadió.

Perspectivas de mejora en el sector automotor

Jacobs subrayó que Argentina ha sido históricamente uno de los países más cerrados del mundo, ocupando el primer lugar en América Latina. “Esta llegada representa un avance significativo en nuestra capacidad de diversificación automotriz”, afirmó. Según él, la incorporación de autos eléctricos sugiere un esfuerzo por equilibrar la proporción de vehículos eléctricos y convencionales en el país.

El economista destacó que la apertura del mercado no solo refleja una alineación con Brasil, sino que también incluye importaciones desde China, un país que está invirtiendo en la exportación de vehículos de alta calidad, lo que puede transformar el parque automotor argentino.

La urgencia de crear empleo

Ante inquietudes sobre el impacto de estas importaciones en la producción nacional, Jacobs planteó: “La producción nacional debe estar vinculada al empleo”. Afirmó que un aumento en las inversiones generaría un efecto multiplicador en la creación de puestos de trabajo. “Si tenemos un flujo de inversiones sólido, el empleo aumentará”, enfatizó.

Además, cuestionó el modelo económico cerrado de las últimas décadas, señalando que “con 50 años de restricciones, el empleo no ha crecido, ni los salarios reales en dólares”. Defendió un enfoque diferente, aplicando modelos exitosos observados en economías más avanzadas.

En referencia a las 5,000 unidades que llegarán, Jacobs relativizó el impacto en el mercado automotor: “Son solo 5,000 autos en un total de 600,000 que se venden en Argentina actualmente. Esto representa una cifra muy baja”, concluyó.