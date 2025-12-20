72 Horas Frenéticas de Milei: Mercosur y Control del Gabinete

El presidente Javier Milei se prepara para una semana repleta de actividades, con la cumbre del Mercosur como punto central y un importante balance de gestión a realizar en Olivos.

Una semana de trabajo intenso

Javier Milei se encuentra en la recta final del año con una agenda apretada que incluye su participación en la cumbre del Mercosur el 20 de diciembre y una reunión de gabinete en Olivos para evaluar los logros de 2025 y establecer objetivos para el próximo año. Este encuentro culminará con un asado, donde se espera la presencia del equipo de alta dirección del gobierno.

Milei, en un momento decisivo de su mandato, busca mantenerse activo, especialmente considerando que aún no ha podido sancionar el Presupuesto 2026. Hace poco, confirmó su asistencia al encuentro de presidentes del Mercosur que se llevará a cabo en Foz de Iguazú, Brasil.

Temas clave en la cumbre del Mercosur

La reunión de jefes de Estado del bloque regional abordará temas cruciales. Milei presta especial atención a la integración comercial, la reducción de aranceles y la posibilidad de avanzar en un acuerdo con la Unión Europea, algo que su Canciller, Pablo Quirno, está gestionando. Aunque se esperaba que este acuerdo se firmara este mes, factores como la falta de consenso entre ciertos estados miembros han retrasado el proceso.

Visión de modernización y apertura comercial

En medio de esta situación, Quirno viajó un día antes a Foz de Iguazú para discutir la visión del Gobierno argentino para el futuro del Mercosur, destacando la necesidad de modernización, competitividad y una mayor participación del sector privado. Expresó su deseo de concretar prontamente la firma del acuerdo Mercosur – Unión Europea, al mismo tiempo que solicitó apoyo regional en cuestiones como la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y el tema de las Islas Malvinas.

Reunión del gabinete: Planeando el futuro

Además de la cumbre, el lunes Milei se reunirá con su equipo de trabajo para revisar el rendimiento del 2025, celebrar con un brindis y un asado, y trazar estrategias para el 2026. Los temas prioritarios incluirán las sesiones extraordinarias, el debate sobre el Presupuesto y el impacto de las recientes protestas sindicales.

Entrevista y reflexiones sobre reformas

Durante la semana, el presidente ofreció una de sus entrevistas más extensas, donde reflexionó sobre el año y defendió las reformas que están en discusión. En un análisis detallado, Milei destacó la importancia de la baja de la inflación para estabilizar la economía, subrayando que se necesita un enfoque firme para avanzar hacia una economía más abierta.