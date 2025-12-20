Expertos prevén aumento de presión en el precio de Bitcoin

Bitcoin Bajo Presión: Perspectivas de Caída Antes del Anuncio del Banco de Japón

Analistas de criptomonedas señalan que Bitcoin podría experimentar una corrección significativa antes de un evento crucial del Banco de Japón que podría marcar un cambio en el mercado.

Expertos en criptomonedas advierten sobre una posible caída en el valor de Bitcoin en el corto plazo, sugiriendo un deslizamiento hacia áreas de soporte. Aún se menciona que estos niveles podrían situarse alrededor de los 80.000 a 78.000 dólares, en medio de una atmósfera de creciente incertidumbre en el mercado.

La tendencia negativa se hace evidente tras la incapacidad de Bitcoin para recuperar el rango crítico de 98.000 a 100.000 dólares, un objetivo que muchos traders estaban vigilando de cerca.

Preocupaciones sobre Soportes Técnicos

Los analistas se muestran inquietos ante la evolución reciente de Bitcoin. Se estima que el consenso del mercado sugiere una prueba de soportes más bajos antes de que pueda haber un rebote significativo.

Este sentimiento se ha expresado en redes sociales, donde varios expertos coinciden en la falta de señales claras de compra.

Arnau Catalist afirmó: «¿Podríamos caer a 78.000? BTC parece destinado a buscar mínimos de 80.000, e incluso podría tocar 78.000 antes de cualquier rebote previsto.»

Esta situación ha debilitado las expectativas de un repunte, que se habían intensificado en semanas anteriores.

El analista Ali Martinez aportó una perspectiva más severa, sugiriendo una caída potencial hacia 70.000 dólares si las tendencias actuales persisten.

Este pronóstico, aunque extremo, pone de manifiesto el deterioro del sentimiento en el mercado a lo largo de las últimas sesiones.

Impacto del Banco de Japón en el Futuro de Bitcoin

No obstante, la debilidad de Bitcoin está influenciada no solo por factores técnicos, sino también por el contexto macroeconómico. Uno de los eventos más esperados es el anuncio del Banco de Japón, cuyas decisiones han mostrado una conexión significativa con el movimiento de BTC.

El analista Michaël van de Poppe ha comentado sobre esta correlación, sugiriendo que la tendencia bajista podría continuar hasta el comunicado oficial del Banco.

«Es probable que siga la tendencia bajista hasta el anuncio del BoJ. Podríamos ver a BTC seguir cayendo y entrar en un proceso de capitulación en las próximas 24 horas», advirtió van de Poppe.

Según el analista, la expectativa alrededor de las decisiones del Banco está causando un posicionamiento extremo en el mercado, lo que aumenta el riesgo de movimientos abruptos en el corto plazo.

Una vez que se haga el anuncio, podrían haber reacciones rápidas si el mercado ya anticipó el impacto de la noticia.

Además, podría haber consecuencias en las altcoins, que podrían experimentar caídas del 10% al 20% antes de un posible rebote junto a Bitcoin.