77 años, dos stents y 90 conciertos anuales: La historia de un artista indomable

Litto Nebbia: Un Ícono del Rock Argentino Repleto de Vida y Proyectos

Litto Nebbia, a sus 77 años, se niega a rendirse. Tras enfrentar serios problemas de salud y una caída que lo llevó a múltiples fracturas, continúa creando música y explorando nuevos horizontes artísticos.

Un Guerrero de la Música No hay límites que detengan a Litto Nebbia. A pesar de haber atravesado dos episodios cardíacos y enfrentar complicaciones tras una caída, el reconocido músico argentino sigue firme en su vocación. En su reciente presentación en Cosquín Rock, acompañado por El Kuelgue, brindó una interpretación de su emblemático tema Sólo se trata de vivir, mostrando que su espíritu creativo está más vivo que nunca.

Próximos Proyectos Musicales El próximo 28 de febrero, litto tendrá una presentación en el Café Berlín en CABA, un lugar íntimo que le permite disfrutar de su arte más de cerca. Aunque se mueve con un bastón tras su caída, enfrenta sus adversidades con una sonrisa y una voluntad inquebrantable. “El arte es mi medicina”, asegura.

Emoción y Sensibilidad Litto confiesa ser una persona muy emotiva. “Escuchar buenas palabras sobre mí me mueve”, relata, recordando su historia personal mientras elogia a su hija, quien comparte su sensibilidad. “Ella dice que llorar no es un signo de debilidad”, comparte, revelando una conexión profunda con su familia.

El Nacimiento de un Artista Litto Nebbia nació el 21 de julio de 1948 en Rosario, mientras sus padres disfrutaban de una película. Su infancia estuvo marcada por la música y el cine, formando así su pasión artística. Desde joven, asistía a cines locales y absorbía elementos del séptimo arte. “Casi nací en un cine, así de importante fue para mí”, comenta con humor.

Trazos de Talentoso Compositor Con casi 2000 canciones registradas y una carrera que abarca más de cien discos, Litto es un referente del rock argentino y la música latinoamericana. A pesar de las dificultades, se mantiene activo, realizando conciertos y trabajando en un documental sobre su vida, que promete explorar su fascinante trayectoria musical.

Adaptándose a los Desafíos La recuperación tras su caída ha sido un proceso largo, pero Litto se aferra a su pasión. “No tengo dolor, pero debo adaptarme a mis nuevas limitaciones”, dice mientras repasa su rutina diaria de ejercicios que le ayudan a mantenerse activo. A pesar de las adversidades, mantiene un espíritu luchador, realizando numerosas presentaciones en el último año.

Consolidación y Nuevas Miradas En el ámbito musical contemporáneo, Litto expresa su visión sobre el rap y el trap, evidenciando su enfoque en la melodía. “Respeto lo nuevo, pero creo que la esencia de la música reside en la armonía”, reflexiona, dejando claro que su pasión por la música clásica sigue vigente.

Una Vida de Creatividad Junto a su esposa, la artista Alexandra Libertad Deluca, Litto ha construído un hogar lleno de arte y creatividad. “Mi madre siempre me impulsó a seguir mis pasiones”, revela, recordando los momentos difíciles y las enseñanzas de sus progenitores que moldearon su vida artística.

Próximos Pasos: La Historia en Pantalla En la actualidad, Nebbia está trabajando en un documental que se desarrollará cronológicamente. Con el apoyo de su hija, Miranda, esperan capturar la esencia de su vida y carrera, desde su nacimiento hasta sus proyectos actuales. “Quiero que la gente vea mi historia desde mis raíces”, concluye Litto.