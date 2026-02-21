Villarruel se erige como defensora del proteccionismo y agudiza el conflicto con el Gobierno

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, emitió un contundente mensaje en su cuenta de X tras la controversial anulación de aranceles a las importaciones por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Su declaración resuena en un periodo en el que ella asume temporalmente el liderazgo del Poder Ejecutivo durante la ausencia de Javier Milei.

En un reciente tuit, Villarruel advirtió que la decisión de la Corte representa un golpe duro a las políticas de producción tanto en Argentina como en Estados Unidos. «Sin empleo y producción nacional no hay políticas efectivas de gobierno», enfatizó. A su juicio, la abolición de aranceles, que favorece la dependencia de importaciones, podría perjudicar los intereses del país. «La apertura comercial solo beneficia a China, lo que agrava las crisis económicas y sociales que enfrentamos», agregó.

Un Enfoque Nacionalista

Villarruel subrayó su compromiso con la defensa de la industria nacional, argumentando que Argentina tiene todo el potencial para ser una potencia mundial. En sus propias palabras, «no debemos limitarnos a ser un país de servicios; es cuestión de elegir entre el nacionalismo y el globalismo».

Reacciones en redes sociales

Las redes no tardaron en responder a sus declaraciones. Algunos usuarios la atacaron, mientras que ella defendió su integridad y su rol como funcionaria. «No robo. No hago negocios con el Estado. No cometo delitos», contestó a un usuario que la amenazó. También desmintió rumores sobre su candidatura presidencial, aclarando que información falsa está circulando en la red.

Encuentros con Líderes Provinciales

Villarruel ha mantenido varias reuniones con gobernadores, destacando su reciente encuentro con el gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela. Durante la tradicional «Fiesta de la Chaya», expresó su deseo de fortalecer la relación con las provincias y apoyar el desarrollo federal de Argentina. «Siempre me siento feliz al recorrer el país, ya que aquí se encuentra la verdadera esencia argentina», remarcó.

Desafíos en Tiempo de Crisis

La vicepresidenta también se enfrentó a críticas de diferentes sectores, particularmente de La Libertad Avanza. A pesar del clima social tenso, marcado por el cierre de la empresa Fate y las protestas laborales, Villarruel optó por no hacer declaraciones al respecto hasta su último mensaje.

Compromiso con la Fe y la Comunidad

Recientemente, asistió a una misa en la Catedral Metropolitana para el «Miércoles de Cenizas», donde mostró su atención al mensaje del arzobispo de Buenos Aires, conocido por su postura crítica hacia el gobierno actual.