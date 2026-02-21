El CEO de OpenAI aboga por una regulación global de la IA

El CEO de OpenAI, Sam Altman, hace un fuerte llamado durante una conferencia en India para implementar reglas globales que regulen la IA, subrayando la necesidad de supervisión inmediata. Conoce todos los detalles sobre su propuesta.

Sam Altman, director de OpenAI y creador del famoso ChatGPT, declaró este jueves en una conferencia internacional de inteligencia artificial en Nueva Delhi que es imperativo establecer regulaciones globales para esta tecnología en rápida evolución.

El llamado a la regulación

Desde el escenario, Altman enfatizó que «se requieren medidas de seguridad de manera urgente, así como las hemos necesitado para otras tecnologías poderosas». Esta afirmación se produce en un contexto donde la IA está avanzando a pasos agigantados.

Modelo de supervisión internacional

El CEO propuso la creación de un organismo internacional similar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que coordine la supervisión y controle el desarrollo de tecnologías sensibles. Altman expone que «necesitamos una estructura que se adapte a las circunstancias cambiantes de esta tecnología en constante evolución».

Impacto de la IA en la sociedad

En su intervención, Altman también abordó el impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo, reiterando que «la tecnología inevitablemente transforma los trabajos, pero también crea oportunidades para innovaciones más efectivas».

En el contexto actual, muchos investigadores y activistas abogan por marcos regulatorios más estrictos que enfrenten los riesgos emergentes de la IA, incluyendo desinformación y problemas de privacidad.

Expansión de OpenAI en Asia

Paralelamente, OpenAI, en colaboración con Tata Consultancy Services, anunció la construcción de un nuevo centro de datos en India, fortaleciendo así su infraestructura en el continente asiático. Esta expansión responde al significativo crecimiento del uso de ChatGPT en el país, donde ya cuenta con más de 100 millones de usuarios semanales.

Visión de India sobre la Inteligencia Artificial

En la misma cumbre, el primer ministro indio, Narendra Modi, propuso un enfoque de código abierto para la IA, resaltando que «la transparencia es la mayor seguridad». Modi instó a que la IA sea considerada un «bien común global», abogando por una cooperación abierta entre naciones.

Con esta visión, India busca asegurar que la tecnología se desarrolle de manera ética y accesible, fomentando la innovación responsable y la inclusión de sus jóvenes talentos en la mejora de estas tecnologías.