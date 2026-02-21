Cajamarca vs. Melgar: Sigue el partido EN VIVO del Torneo Apertura Liga 1 2026 minuto a minuto hoy.

Desafío en Cajamarca: FC Cajamarca se mide ante Melgar en un partido clave

Hoy, sábado 21 de febrero, el Estadio Héroes de San Ramón será testigo de un enfrentamiento decisivo entre FC Cajamarca y Melgar en la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Con la transmisión en vivo de L1MAX, los aficionados podrán seguir este choque lleno de expectativas.

FC Cajamarca: Urgencia por sumar puntos

FC Cajamarca, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol peruano, enfrenta un arranque desafiante en el campeonato. Con solo dos puntos de nueve posibles, se sitúa en la decimocuarta posición. Tras un estreno emocionante con un empate ante Juan Pablo II, el equipo experimentó un segundo empate sin goles contra Deportivo Garcilaso y una dolorosa caída frente a Sport Huancayo, lo que ha intensificado la necesidad de obtener una victoria para no comprometer su permanencia en la liga.

Hernán Barcos: El hombre gol de Cajamarca

La esperanza de FC Cajamarca reposa sobre los hombros de Hernán Barcos, un experimentado delantero argentino de 41 años. Con goles en cada uno de los tres partidos disputados, Barcos se ha convertido en la figura clave del equipo. Aunque tuvo que salir antes durante el último encuentro debido a un golpe, imágenes recientes aseguran que está apto para jugar contra Melgar. Su habilidad para convertir en circunstancias críticas lo convierte en un elemento imprescindible para el ataque cajamarquino.

Melgar: Pueblo en la cima

En el otro extremo, Melgar llega a este duelo como uno de los líderes del campeonato, gracias a un inicio espectacular bajo la dirección de Juan Reynoso. Con tres victorias en tres partidos, incluido un impresionante triunfo en Lima contra Sporting Cristal, el conjunto de Arequipa busca mantener su posición privilegiada en la tabla. Melgar, que comparte el primer lugar con UTC, persigue reafirmar su condición de candidato al título.

Un partido vital: Horarios y cobertura

El duelo entre FC Cajamarca y Melgar está programado para las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; 14:00 horas en Venezuela y Bolivia; y 15:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. La señal de L1MAX será la encargada de llevar las emociones del encuentro a los hogares aficionados, además de contar con la cobertura digital de Infobae Perú para seguir cada acción, los mejores momentos y análisis posteriores al partido.