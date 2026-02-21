Presunto ladrón de banco atrapado en una caja fuerte en Milán durante 9 horas

Un hombre de 24 años, nacional de Bangladés, quedó atrapado durante nueve horas dentro de una bóveda de un banco UniCredit en Milán, tras un intento fallido de robo, según informaron las autoridades italianas.

El intento de robo

El incidente ocurrió el jueves en horas de la tarde. El joven ingresó al banco mientras estaba abierto al público y, aparentemente, se dirigió a la zona de la bóveda, donde comenzó a forzar las cajas de seguridad.

La intervención policial

Las cámaras de vigilancia detectaron la actividad sospechosa alrededor de las 9 de la noche. Los guardias de seguridad alertaron a la Policía, quienes al llegar se encontraron con un problema: no podían acceder a la bóveda, ya que las llaves estaban guardadas en un sistema de seguridad con retardo que no se abriría hasta las 8 de la mañana del día siguiente.

Rescate del intruso

Los bomberos trabajaron arduamente para romper el sistema de seguridad y recuperar las llaves. Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana del viernes, lograron liberar al hombre, quien, según informes locales, salió en buen estado gracias a la ventilación existente en la bóveda.

Consecuencias del incidente

El joven fue arrestado bajo sospecha de intento de robo agravado. Las autoridades están revisando las grabaciones de vigilancia para entender cómo logró entrar en la bóveda sin ser detectado antes de su intento de robo.

Reacción del banco

UniCredit emitió un comunicado confirmando el intento de robo y asegurando que todos los sistemas de alarma funcionaron correctamente. La entidad resaltó que sus procedimientos de seguridad protegieron tanto los activos almacenados como al propio intruso durante el incidente.

El hombre sigue bajo custodia policial mientras se continúa la investigación.