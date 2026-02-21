Estudiantes de Secundaria: Límite de 20 Faltas Anuales

Cambio Radical: La Nueva Normativa Escolar en Buenos Aires Busca Reducir el Ausentismo

Las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires han tomado una decisión significativa: disminuir la cantidad de faltas anuales permitidas para estudiantes de secundaria, de 25 a 20. Esta medida, que busca mejorar el rendimiento académico y combatir el ausentismo, afecta a aproximadamente 200,000 jóvenes en escuelas públicas y privadas.

La iniciativa forma parte del Plan Buenos Aires Aprende, que reestructura el reglamento escolar y el régimen académico. Un dato alarmante destaca la necesidad de estos cambios: actualmente, alrededor del 90% de las inasistencias no tienen justificación. Esto se traduce en un promedio de 27 faltas por alumno al año, es decir, casi dos meses de clases ausentes.

La Realidad del Ausentismo Escolar

En el ámbito secundario, la tasa de ausentismo se sitúa en un preocupante 19.6%. Desde una perspectiva educativa, cada minuto fuera del aula equivale a contenido perdido, un quebranto en hábitos de estudio y un riesgo para la estabilidad del proyecto educativo de cada alumno.

Normativas Más Estrictas Desde Este Ciclo Lectivo

Anteriormente, los estudiantes podían acumular hasta 25 inasistencias al año, con evaluaciones de regularidad al cierre de cada bimestre. Esta flexibilización permitía ciertos márgenes de discrecionalidad docente. No obstante, con la nueva regulación, el límite se reduce a 20 faltas anuales y se establece un máximo de cinco inasistencias por bimestre.

Eliminación de Excepciones