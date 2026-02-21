Las Fallas del Sistema Productivo: Argentina, una Usina de Precariedad Laboral

Las recientes decisiones empresariales revelan una realidad crítica en la economía argentina, marcada por el cierre de compañías icónicas y el aumento significativo del trabajo independiente.

En una reciente entrevista con Canal E, Tristán Rodríguez Loredo, editor de la Revista Noticias, expuso que el país enfrenta un largo periodo de estancamiento, evidenciado por el cierre de empresas reconocidas y las tensiones en el ámbito laboral. El cierre de Fate, una de las empresas más emblemáticas, ha generado un impacto significativo, dejando sin empleo a cientos de trabajadores.

El Cierre de Fate: Un Símbolo del Desafío Económico

Rodríguez Loredo subrayó que el caso de Fate es emblemático no solo por su renombre, sino por las repercusiones que genera en la economía. “El cierre de Fate afecta a 920 trabajadores directos y también impacta a proveedores y distribuidores”, explicó. Este evento resalta la fragilidad del tejido empresarial argentino y subraya la necesidad de entender las causas subyacentes que llevan a estas decisiones drásticas.

Causas del Cierre: Un Problema Estructural

Más allá de una decisión repentina, Rodríguez Loredo enfatizó que el cierre refleja un problema más profundo en la gestión empresarial y la economía del país. “No es algo que ocurre de un día para otro; hay una lógica detrás”, indicó, sugiriendo que las dificultades son el resultado de un entorno económico complejo.

El Rol de las Pequeñas y Medianas Empresas

El experto también abordó la importancia de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 98% de las 550.000 empresas con empleados en el país. Sin embargo, lamentó que el crecimiento del empleo formal no haya acompañado su peso en la producción, lo que genera preocupación en el contexto actual.

El Aumento de los Monotributistas: Una Realidad Alarmante

Uno de los datos más preocupantes es el incremento de trabajadores independientes. En 2012, había aproximadamente 110.000 monotributistas, y hoy la cifra ha ascendido a 4.700.000, lo que implica un aumento de 28 veces. Esto no solo revela un cambio en el mercado laboral, sino que pone de manifiesto que la economía se ha convertido en un entorno de precariedad laboral.

Dificultades en la Representación de los Trabajadores

Rodríguez Loredo también destacó que muchos de estos monotributistas quedan fuera de los esquemas tradicionales de representación laboral. “No están representados ni por la CGT ni por los empleadores, dejando a este sector vulnerable y sin apoyo”, agregó, subrayando la necesidad de revisar el marco legal y las políticas laborales del país.