Halle Berry denuncia discriminación por elogios a su belleza a los 59 años

La talentosa Halle Berry expresa su descontento ante la percepción de que se le elogia por su apariencia a los 59 años, convirtiéndose en una defensora de las mujeres maduras en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Halle Berry ha destacado no solo por su indiscutible talento sino también por su belleza atemporal. Sin embargo, en una reciente aparición en la alfombra roja de la película Caminos del Crimen, la actriz manifestó su incomodidad con los comentarios que asocian su aspecto físico con su edad. “A los actores no les dicen estas cosas, solo a nosotras”, lamentó.

Cuestionando los Estereotipos de Género

Berry subrayó cómo las mujeres a menudo son valoradas por su apariencia, mientras que los hombres son juzgados por su talento. En un evento promocional, su compañero Mark Ruffalo fue testigo de su frustración al leer comentarios de admiradores sobre su juventud, lo cual la incomodó.

Empoderamiento Femenino en Pantalla

Decidida a no ser encasillada como una actriz de “mediana edad”, Halle busca interpretar personajes que representen a mujeres maduras y empoderadas. En Caminos del Crimen, encarna a una agente de seguros que, tras sufrir maltrato en su trabajo, decide tomar las riendas de su vida.

Iniciativas para Mujeres en Menopausia

Además de su carrera actoral, Berry ha lanzado una compañía llamada Respin, junto con una aplicación que ofrece recursos para mujeres en transición durante la menopausia. Su experiencia personal la llevó a descubrir que no fue preparada para los desafíos hormonales que enfrentaría.

Importancia de Apoyar a las Mujeres

La actriz ha destacado la necesidad de visibilidad y apoyo para las mujeres en esta etapa de sus vidas. Respin busca proporcionar herramientas útiles y crear conciencia sobre un tema a menudo ignorado.

Amor y Nuevas Oportunidades

En el plano personal, Halle Berry ha encontrado el amor con el músico Van Hunt, a quien describe como su alma gemela. A sus casi 60 años, la actriz se muestra abierta a dar el paso hacia el matrimonio nuevamente, después de haber atravesado tres relaciones previas.

Compromiso Social y Derechos de las Mujeres

Berry también ha estado activamente involucrada en intentar mejorar las condiciones para mujeres que enfrentan la menopausia. Sin embargo, sus propuestas para aumentar la atención sobre este tema en California han encontrado resistencia. Enfrentó el rechazo del gobernador Gavin Newsom, lo que encendió su determinación de seguir luchando por esta causa.

Una Historia de Resiliencia

Tras ganar un Oscar en 2002, Berry ha continuado tratando de abrir puertas para otras actrices de color, aunque enfrenta la dura realidad de la industria que aún lucha con la diversidad. Su vida y carrera son un testimonio de la perseverancia y el poder de una voz que no teme ser escuchada.

En sus propias palabras, “Pelear por la salud de las mujeres se siente como una causa formidable en este, mi segundo acto”, un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la representación sigue siendo esencial.