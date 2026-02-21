El oficialismo a un paso de concluir su conflicto en el Congreso antes del 1 de marzo

La situación política se vuelve decisiva para el oficialismo, tras la reciente aprobación de la reforma laboral que promete transformar el escenario laboral en Argentina.

Entre el jueves por la noche y la mañana de este viernes, el oficialismo reflexionaba sobre la reciente media sanción de la reforma laboral, encajando los últimos detalles de una negociación que se había tensado. “Si no hubiéramos incorporado el artículo 44 en el último momento, ya tendríamos la reforma aprobada”, lamentó un representante libertario, mostrándose escéptico ante el nuevo impulso que ha tomado Patricia Bullrich.

Un Remedio Tardío

La jefa del bloque libertario en el Senado intentó aprovechar la aprobación intermedia de la reforma durante la semana, pero la desconfianza entre sus colegas y las repercusiones del artículo 44 hicieron que su optimismo menguara. Este artículo proponía cambios drásticos en las licencias por enfermedad, con reducciones salariales que alarmaron a muchos. Sin embargo, el clima se tornó más favorable para el Gobierno tras eliminar el artículo controversia, lo que facilitó una mejor negociación.

Culpas y Alianzas

El revés dejó heridas dentro del oficialismo. Bullrich se presentó como una mediadora clave, pero no sin apuntar con el dedo al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien critica como responsable de los tropiezos. Esta situación también puso de relieve las tensiones internas, con Bullrich tratando de posicionarse como la defensora de los cambios mientras enfrentaba ataques de su propio espacio político.

Un Revés Transformado en Oportunidad

A pesar de las dificultades, en solo 72 horas, el oficialismo logró reconducir la situación. El miércoles, la Cámara Baja celebró un plenario de comisiones donde se acordó mantener el impulso de la reforma. La bancada libertaria, liderada por Gabriel Bornoroni, logró alinearse con aliados estratégicos, permitiendo que la votación culminara de manera satisfactoria para el Gobierno. Desde la aprobación general de la reforma laboral, se contaron 135 votos a favor y 115 en contra, una cifra esperada tras ajustar el articulado.

Mirando Adelante

Dos horas más tarde, el oficialismo logró otro dictamen favorable, allanando el camino para la conversión de la reforma en ley programada para el próximo viernes 27. Mientras tanto, se prepara una nueva sesión para abordar el régimen penal juvenil, donde los aliados políticos juegan un papel crucial en el apoyo necesario para estas iniciativas.

Controversias en el Aire

En un giro inesperado, el bloque de La Libertad Avanza solicitó la exclusión de la diputada peronista Florencia Carignano, señalándola por su conducta no ética durante la discusión sobre la reforma. Este incidente pone de relieve las constantes tensiones y el clima de confrontación en el Congreso argentino.

Con el viento a favor, el oficialismo se siente eufórico no solo por la victoria en la reforma laboral, sino también por la fractura que enfrenta la oposición, lo que promete un entorno político mucho más dinámico en los próximos días.