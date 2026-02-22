99 años de fiesta y una manifestación que amenaza el festejo

La icónica Mirtha Legrand no permitirá que su 99° cumpleaños pase desapercibido. Este 23 de febrero, la familia de la diva ha preparado un evento especial que promete ser inolvidable.

La celebración tendrá lugar en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque, donde se esperaban 60 invitados a partir de las 20 horas. Los preparativos están en manos del reconocido decorador Ramiro Arzuaga y el chef Carlos Schuster, quienes prometen una noche llena de elegancia.

Un Menú De Lujo para la Ocasión

La cena incluirá un tapeo de bienvenida seguido de un plato principal que constará de ñoquis y risotto. La decoración presentará tonos pasteles, reflejando el inconfundible estilo de Legrand.

Invitados Elegidos Por Mirtha

La misma Mirtha ha seleccionado personalmente a los asistentes, enviando las invitaciones a través de su propio teléfono. En este evento, la diva ha solicitado que no le lleven regalos, enfatizando su deseo de compartir un momento especial con sus seres queridos.

Esperados y Desesperados: Una Lista de Asistentes

Entre los confirmados se cuentan familiares cercanos como sus nietos y bisnietos, así como personalidades del mundo del espectáculo como Martín Cabrales, Claudio Cosano y Susana Reta. Susana Giménez, aunque invitada, podría no asistir debido a su estancia en España.

Un Cumpleaños Turbulento: Problemas Legales en el Horizonte

A pesar del ambiente festivo, la celebración podría verse amenazada. El exchofer de Mirtha, Marcelo Campos, podría intentar interrumpir los festejos. Según reportes, Campos planea manifestarse frente al domicilio de Tinayre para crear disturbios.

Causas del Conflicto

Esta situación surge en medio de un conflicto laboral entre Campos y Mirtha, ya que el chofer fue despedido un día después de su cumpleaños anterior. En declaraciones recientes, relató su experiencia y declaró que su despido le fue comunicado de manera inesperada.

Una Convocatoria Viral

La planificada manifestación ha comenzado a circular en redes sociales, generando interés y controversia. Campos y su grupo de seguidores han llamado a todos a unirse a su causa, señalando que buscan hacer ruido el mismo día del cumpleaños de Mirtha.

Así, el ambiente para el 99° cumpleaños de Mirtha Legrand mezcla elegancia y drama, con una celebración que promete ser recordada por muchos, tanto por la alegría como por la controversia.