De Loredo en la contienda: ¿liderazgo o proyecto para la UCR?

A medida que se acerca el año electoral, las miradas en la UCR cordobesa están puestas en las elecciones de 2027. La lucha por el liderazgo y el futuro del partido se intensifica, mientras las tensiones internas se hacen cada vez más evidentes.

La UCR cordobesa se prepara para un periodo decisivo, con la gobernación y la Capital en el horizonte. Las disputas sobre la nueva conducción del partido se centran en un dilema crucial: ¿priorizar el liderazgo de Rodrigo De Loredo o desarrollar un proyecto colectivo?

Rodrigo De Loredo: Aspiraciones y Estrategias

En su reciente visita a Buenos Aires, Rodrigo De Loredo combinó trabajo profesional en el Estudio Saravia Frías con reuniones estratégicas en medios de comunicación, reafirmando su deseo de convertirse en gobernador. Su influencia crece al plantear una posible alianza entre Javier Milei y Alfredo Cornejo para 2027, buscando tejer conexiones a nivel nacional.

Alineaciones y Alianzas

De Loredo y sus aliados promueven reformas estructurales y creen que el reordenamiento de la oposición dependerá de alianzas amplias. Sin embargo, el impacto de Milei en Córdoba añade una capa de complejidad al debate, donde un “proyecto programático” podría servir como guía en la formación de coaliciones.

Un Lanzamiento Simbólico

El 14 de marzo se llevará a cabo un acto simbólico del radicalismo, donde De Loredo se mostrará acompañado de intendentes y legisladores, buscando consolidar su imagen como el “candidato natural” para las elecciones. Sin embargo, voces disidentes en el mestrismo advierten que “no será el único candidato” y piden una discusión más amplia sobre el camino a seguir.

El dilema interno: ¿Consolidar el liderazgo o debatir un proyecto conjunto?

El Estado Actual del Partido

El mandato actual de la cúpula del partido finalizará en septiembre y aún no se ha presentado un cronograma para las internas, lo que genera descontento entre ciertos sectores. Marcos Ferrer, actual líder del partido, ha anticipado que la interna se celebrará el 7 de junio, pero las quejas sobre la falta de comunicación persisten.

Discusiones Fundamentales

La oposición dentro del partido critica la precipitación en el establecimiento de candidaturas y requiere la formulación de un proyecto claro antes de decidir. Martín Lucas, una de las voces críticas, enfatiza que es vital primero ordenar el partido para evitar que se diluya en acuerdos efímeros.

Perspectivas y Movimientos Internos

Las especulaciones sobre un posible adelanto o postergación de las elecciones están en el aire, pero algunos consideran que cualquier cambio dependerá del rendimiento del oficialismo provincial. Mientras tanto, la falta de un plan claro complica la situación, y surgen propuestas de prórrogas de mandatos, un tema delicado que rememora la crisis interna reciente.

Rumbo a 2027

A medida que se acercan las elecciones, los diferentes sectores dentro de la UCR se posicionan. Desde el espacio “Viva Córdoba”, se busca priorizar ideas sobre nombres, mientras que otros radicales abogan por fortalecer el partido sin apresurarse a hacer alianzas. La definición de una estrategia común será clave para enfrentar al PJ.

La Batalla por la Gobernación en Córdoba

El único consenso en la UCR es la necesidad de derrotar al PJ en 2027. Sin embargo, la forma en que se logrará este objetivo aún es objeto de debate. La tensión entre la consolidación del liderazgo de De Loredo y la necesidad de un proyecto colectivo establece la pauta de la actual lucha interna. Con el reloj en marcha, la UCR se encuentra en un punto crucial de su historia, con el futuro del partido y su capacidad de competir en juego.