Alerta Invernal en Nueva York: Pronóstico de Nieve y Trayectoria de la Tormenta

Nueva York se prepara para una de las tormentas de nieve más intensas de los últimos años, con acumulaciones que podrían llegar a las 24 pulgadas en algunas zonas. ¡Entérate de todos los detalles!

Previsiones de Nieve y Condiciones Extremas

A partir de la mañana del domingo, comenzará a caer nieve en Nueva York, incrementando su intensidad hacia la noche del 22 de febrero y manteniéndose durante toda la mañana del lunes. Se prevén momentos de hasta tres pulgadas por hora, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Se prevén hasta 24 pulgadas de nieve en la Gran Manzana

Acumulaciones Significativas en la Región

Se anticipa que la zona metropolitana de Nueva York y parte de Nueva Jersey experimenten acumulaciones que oscilen entre 16 y 24 pulgadas, con algunas áreas de Long Island llegando a superar los dos pies.

Vientos Intensos y Peligros de Visibilidad

Los vientos alcanzarán velocidades sostenidas de al menos 35 mph, con ráfagas entre 45 y 60 mph, y en las zonas costeras, podrían llegar a 70 mph. Esta situación podría provocar cortes de energía y la caída de árboles.

Condiciones de “whiteout” afectarán la visibilidad en varios condados

Asimismo, debido a la fuerte nevada y los vientos, se espera que la visibilidad caiga por debajo de un cuarto de milla, lo que hará que desplazarse sea extremadamente peligroso.

Estado de Emergencia y Advertencias a la Población

Con la tormenta a la vista, se ha declarado estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island, y en varias áreas de Nueva Jersey. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha instado a los ciudadanos a permanecer en sus hogares para garantizar su seguridad.

Mamdani destacó que esta será la segunda tormenta de nieve en menos de un mes y la primera ventisca desde 2016. Durante una conferencia de prensa, hizo un llamado a todos los neoyorquinos a evitar circular por las calles y a estar atentos a las condiciones climáticas.

Preparativos y Recursos Comunitarios

Desde el sábado a las 16 hs, se activó un protocolo para garantizar refugio a quienes lo necesiten, habilitando 18 autobuses de calentamiento y varios espacios en hospitales y escuelas.

Por su parte, el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York se ha preparado con más de 2.200 vehículos equipados con palas y 700 esparcidores de sal, además de contar con un contingente de cerca de mil trabajadores de emergencia.

Condiciones Críticas Esperadas

La madrugada y la mañana del lunes traerán los momentos más críticos, con nieve densa, vientos intensos y visibilidad nula. La nieve empezará a disminuir durante la tarde, dejando paso a cielos despejados y sol para el martes.