El Mencho: El Hombre Más Buscado de México y su Controversia con Los Alegres del Barranco

Caída del Mencho: La Muerte de un Infame Narcotraficante Mexicano

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “el Mencho”, ha sido abatido en un intenso operativo militar en Tapalpa, Jalisco, intensificando la ola de violencia que azota la región.

Operativo Militar y Enfrentamientos en Jalisco Según informes del Gobierno mexicano, la operación en Tapalpa, ubicada a 130 kilómetros de Guadalajara, resultó en violencias en varios puntos de Jalisco. El gobernador, Pablo Lemus, confirmó que desconocidos incendiaron vehículos y bloquearon caminos, dificultando el trabajo de las autoridades.

Un Estado Golpeado por la Violencia Jalisco, sede de cuatro partidos del Mundial 2026, se ha visto envuelto en una crisis de seguridad marcada por la actividad del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera con gran poder en la región. Los medios locales reportan incendios de automóviles en Guadalajara y Puerto Vallarta, además de incidentes similares que se vinculan con el crimen organizado en otros estados como Colima y Michoacán.

El Mencho: Un Nombre Temido en el Crimen Organizado Nemesio Oseguera Cervantes, a sus 56 años, lideraba el CJNG, designado como una organización terrorista por Estados Unidos en 2022. Su apodo, «el Mencho», resonaba como uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos, donde la DEA ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Ascenso en el Mundo del Narcotráfico Oseguera Cervantes emergió como líder del CJNG tras la caída de Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2017. Originario de Michoacán, en los años 80 se trasladó a Estados Unidos, donde tuvo varios arrestos por delitos menores, hasta que, ya en México, se unió a los rangos de la delincuencia organizada.

La Expansión del CJNG En pocos años, el CJNG pasó de ser una banda local a una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México, con ramificaciones que llegan a Estados Unidos y Europa, al tiempo que también estaba involucrada en la extorsión y la corrupción de autoridades locales.

Un Legado de Violencia y Controversia Oseguera Cervantes fue señalado como un individuo de alto peligro, conocido por su considerable capacidad de fuego y su actitud agresiva hacia bandos rivales. El crimen organizado y la violencia han sido sus herramientas para consolidar poder y expandir su influencia.