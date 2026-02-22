Streaming a la Vista: Final de Bridgerton y Nueva Temporada de Fórmula 1

Prepárate para sumergirte en emocionantes historias con los estrenos más esperados en las plataformas de streaming. Desde dramas cautivadores hasta aventuras frenéticas, esta semana hay novedades que no te querrás perder.

La última semana de febrero trae consigo una serie de estrenos que prometen mantenerte entretenido. Desde el regreso de familia aristocrática en busca de amor, hasta emocionantes documentales y películas de acción que desafían los límites. Aquí te contamos todo lo nuevo que podrás ver entre el lunes 23 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Regresa «Bridgerton» en Netflix

Disponible desde el jueves.

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton, la aclamada serie de Netflix creada por Chris Van Dusen, está aquí. La trama sigue la vida amorosa de los ocho hermanos de esta poderosa familia en la alta sociedad londinense. Con actuaciones de Julie Andrews, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page y Jonathan Bailey, la serie ha cautivado a millones desde su debut en 2020. Recientemente, se lanzó la producción derivada Queen Charlotte: A Bridgerton Story, que explora la vida de la reina Carlota.

Impacto con «The Last Days of Ptolemy Grey» en Disney+

Estreno desde el lunes.

Los tres primeros episodios de la segunda temporada de esta serie original de Hulu, creada por Dan Fogelman, siguen la vida de un agente del Servicio Secreto en un mundo apocalíptico, enfrentando graves desafíos tras un trágico evento nacional. Protagonizada por Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall y Enuka Okuma, esta serie ofrece una mezcla de drama y suspenso.

Final de Temporada: «El Caballero de los Siete Reinos»

Desde el lunes a medianoche en Flow, a pedido de HBO.

Se cierra la temporada de esta esperada serie de fantasía dramática, creada por Ira Parker y George R. R. Martin. La historia sigue a Duncan, interpretado por Peter Claffey, y su joven escudero Aegon “Egg” Targaryen, mientras navegan por los intrincados paisajes de un reino lleno de aventuras y peligros.

Regreso triunfante de «Fórmula 1: Drive to Survive»

Desde el viernes en Netflix.

La octava temporada de este aclamado documental británico profundiza en la vida detrás de las cámaras de la Fórmula 1, mostrando no solo las carreras, sino también las vidas personales de los pilotos y escuderías. Un acceso exclusivo que los fanáticos del motor no querrán perderse.

Una mirada reflexiva en «En un abrir y cerrar de ojos»

Estreno desde el viernes en Disney+.

Esta película entrelaza tres historias conmovedoras, explorando temas universales como el amor, la resiliencia y la maravilla del asombro. Presentada en el Festival de Cine de Sundance de 2026, destaca con actuaciones de Kate McKinnon, Rashida Jones y Daveed Diggs.

Acción y aventura en «Citadel»

Estreno el miércoles en Prime Video.

Una historia trepidante protagonizada por Priyanka Chopra Jonas y Karl Urban, que sigue a Ercell “Bloody Mary” Bodden, quien se ve obligada a confrontar su pasado como pirata. Enfrentando viejos enemigos, su viaje la llevará a una búsqueda incesante de venganza.

Diversión nostálgica con «Spring Breakers»

Desde el viernes en Mubi.

Esta película icónica de 2012, que se proyectó en el Festival de Venecia, narra la historia de cuatro chicas universitarias que se embarcan en una serie de alocadas aventuras mientras buscan financiar sus vacaciones de primavera. Protagonizada por James Franco, Vanessa Hudgens, Ashley Benson y Selena Gomez, es un viaje visual que no puedes dejar pasar.