Nahuel Gallo y 200 presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela

Nahuel Gallo, un gendarme argentino detenido en Venezuela, ha comenzado una huelga de hambre junto a más de 200 internos en el penal Rodeo 1, en las afueras de Caracas, en una protesta que ha captado la atención internacional.

La iniciativa de Gallo y otros prisioneros se confirmó a través de la agencia de noticias AFP y los mensajes de su pareja, María Alexandra Gómez, quien comunicó la situación mediante sus redes sociales.

Detalles de la huelga de hambre

Gómez informó que «Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre», destacando la gravedad de la situación. Esta medida de protesta comenzó el viernes por la noche, con el objetivo de manifestar su descontento ante el alcance limitado de la reciente ley de amnistía.

Reacción de los familiares

Familiares de otros presos políticos confirmaron la participación de alrededor de 213 internos en la huelga, exigiendo atención médica y el respeto a sus derechos humanos. «Estamos en emergencia, es preocupante la salud de nuestros familiares», señalaron, y anunciaron una conferencia de prensa para el lunes próximo.

Denuncias sobre condiciones inhumanas

María Alexandra Gómez criticó la situación y responsabilizó al director del penal, Martinez Rangel, señalando que “lo que están haciendo ha cruzado el límite de lo inhumano”. Además, instó a líderes de Venezuela a actuar, afirmando que “Nahuel es inocente y debe ser liberado ya”.

Presión internacional y derechos humanos

Gómez también interrogó a las Naciones Unidas sobre la falta de intervención respecto a las violaciones de derechos humanos en el país. Nahuel Gallo ha pasado 441 días en desaparición forzada, y la huelga de hambre solo agrava esta crítica situación.

Impacto de la ley de amnistía

A pesar de la reciente aprobación de la ley de amnistía, que permitiría la libertad de algunos presos políticos, muchos aún quedan excluidos de sus beneficios, lo que motivó la protesta. La ley, que no es automática, requiere que los afectados soliciten su aplicación ante el tribunal responsable.

Desenlace incierto

El gobierno venezolano informó que 80 presos políticos fueron liberados como parte de esta amnistía, pero la incertidumbre persiste entre los que aún están tras las rejas. Con la huelga de hambre en marcha, la atención se centra en el destino de Nahuel Gallo y sus compañeros.