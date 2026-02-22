El Mencho, líder del CJNG, muere en traslado a CDMX, informa la Defensa

Rubén Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», falleció tras ser herido en una operación militar en Jalisco, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México.

Operativo Coordinado y Efectivo

El 22 de febrero de 2026, un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional llevó a cabo una intervención crucial en Tapalpa, Jalisco.

Acciones de Inteligencia Cruciales

Este despliegue militar se fundamentó en información recopilada por los servicios de inteligencia y el intercambio de datos con agencias estadounidenses, lo que permitió una ejecución planificada y precisa.

Un Enfrentamiento Decisivo

Durante la operación, las fuerzas armadas fueron atacadas por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la defensa, los militares neutralizaron a cuatro agresores, mientras que Oseguera Cervantes y otros dos resultaron gravemente heridos y murieron en el trayecto a la Ciudad de México.

La Reacción del Gobierno

Las autoridades confirmaron la detención de dos presuntos cómplices y la incautación de armamento de alto calibre, vehículos blindados y lanzacohetes, aumentando así la presión sobre el cártel.

Compromiso con la Seguridad Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó la importancia de continuar con estas operaciones para garantizar la seguridad de la población y la eficacia en la lucha contra las organizaciones criminales. En total, tres militares resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

Operativos Futuros

En respuesta a esta situación, se han reforzado las tropas en Jalisco y se espera que las acciones continúen para consolidar la estabilidad en la región, reafirmando el compromiso del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

La información sobre este hecho está en desarrollo, y se estarán proporcionando actualizaciones conforme avance la investigación.