Hungría frena sanciones de la UE hasta que se reanuden suministros de petróleo ucraniano

Hungría ha decidido bloquear el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, lo que intensifica las tensiones en el escenario europeo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, lo anunció tras una reunión del Consejo de Seguridad Energética.

El ministro Szijjártó confirmó que el nuevo paquete de sanciones será presentado en una reunión de ministros de exteriores este lunes. Hungría se niega a respaldarlo hasta que Ucrania repare el oleoducto Druzhba, dañado en un ataque ruso, y restablezca los suministros de petróleo hacia su territorio.

Impacto en los Suministros Energéticos

Durante la discusión en el Consejo de Seguridad Energética, también se abordó el futuro de las importaciones de electricidad de Ucrania, de las cuales casi la mitad proviene de Hungría. Szijjártó subrayó que un corte de suministro afectaría a la población húngara y a los civiles en Transcarpatia, lo que lleva a adoptar decisiones con cautela.

Decisiones del Gobierno Húngaro

El Primer Ministro Viktor Orbán declaró que no se reanudarían los envíos de diésel que fueron interrumpidos esta semana. Además, comentó que la Unión Europea no apoyará la entrega de un préstamo de 90 mil millones de euros destinado a Ucrania, aprobado previamente por el bloque.

Reacciones de Ucrania

Frente a estas declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania rechazó y condenó los «ultimátums y chantajes» de los gobiernos de Eslovaquia y Hungría sobre el suministro de energía. La tensión creció cuando el Primer Ministro eslovaco, Robert Fico, advirtió que, si no se reanudan los suministros de petróleo a su país, se detendrán las entregas de electricidad a Ucrania.

Contexto de Suministros Interrumpidos

Las entregas de petróleo a Eslovaquia y Hungría se suspendieron a finales de enero debido a un ataque con drones rusos al oleoducto Druzhba. Aunque desde el inicio de la guerra en Ucrania se ha reducido significativamente la importación de energía rusa en Europa, Hungría y Eslovaquia han mantenido, e incluso aumentado, sus suministros de petróleo y gas rusos, disfrutando de una exención temporal de la Unión Europea.

La Estrategia Energética de Hungría

Hungría, bajo el liderazgo de Orbán, ha enfatizado la dependencia de sus combustibles fósiles rusos, argumentando que un cambio a fuentes de energía alternativas podría llevar a un colapso económico inmediato. Este argumento es cuestionado por varios expertos en la materia. Orbán ha desafiado en repetidas ocasiones las iniciativas del bloque para sancionar a Rusia y ha bloqueado esfuerzos para proporcionar asistencia militar y financiera a Ucrania.

El Futuro del Conflicto Energético en Europa

Las continuas hostilidades de Rusia hacia Ucrania han devastado la infraestructura energética del país, sumiendo a millones en un frío invierno sin electricidad ni calefacción. La situación climática adversa agrava el conflicto, convirtiendo la lucha por la energía en un tema de preocupación regional y global.