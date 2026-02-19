¿A cuánto cotizó el dólar blue hoy, 19 de febrero?

El dólar blue continúa marcando la pauta en el mercado cambiario argentino. Conoce las cifras del día y cómo influye en la economía del país.

El valor del dólar blue en la jornada de hoy

Este jueves 19 de febrero, el dólar blue finalizó con un precio de $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Cotización del dólar oficial

El dólar oficial se posicionó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, según datos del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Dólares financieros en el mercado actual

Precio del dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, cerró a $1.407,40 para la compra y $1.409,90 para la venta.

Contado con liquidación (CCL)

En cuanto al dólar CCL, su cotización se estableció en $1.447,40 para la compra y $1.448 para la venta.

Dólar cripto y su valor

El dólar cripto se presenta a $1.449,30 para la compra y $1.449,40 para la venta.

Tipo de cambio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista se cotiza en $1.846, referencia importante para aquellos que utilizan tarjetas para gastos en el extranjero.

Riesgo país: un indicador clave

El riesgo país se encuentra en 523 puntos básicos este jueves, un dato que refleja la percepción del mercado sobre la estabilidad económica del país.