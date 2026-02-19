Córdoba: Empleados Públicos Resaltan Fuerte Apoyo al Paro

Este jueves, la protesta en Córdoba contra la reforma laboral en discusión en el Congreso reverberó con fuerza, destacando la unión de diversos gremios en su rechazo.

Trabajadores públicos y sindicatos se unieron hoy en un paro contundente en Córdoba, manifestando su oposición a la reforma laboral que se encuentra en debate. El secretario general del gremio de empleados públicos, Sergio Castro, afirmó en el programa “Es por acá” de Punto a Punto Radio que la adhesión fue notable, evidenciada también por la paralización del transporte urbano, que complicó el acceso a los lugares de trabajo.

Castro señaló que el nivel de participación fue “significativo” y resaltó la colaboración entre los distintos sindicatos durante la jornada. “Esta mañana, al reunirnos en la CGT histórica, la evaluación fue positiva en cuanto al alto acatamiento a la medida”, expresó.

Un Rechazo Firme a la Reforma

El dirigente manifestó un “repudio total y absoluto” hacia la reforma laboral, argumentando que esta desmejora los derechos de la clase trabajadora. Criticó especialmente el artículo 44, señalando que “perjudica gravemente el manejo de las carpetas médicas” y otros derechos ya establecidos.

Preocupaciones por el Empleo Público

En cuanto a las implicaciones para el empleo público, Castro expuso su preocupación por las modificaciones a la Ley 23.551, que afectan aspectos relacionados con la representación sindical en servicios esenciales. También hizo hincapié en el creciente número de becarios, monotributistas y pasantes dentro de la administración provincial, sugiriendo la urgencia de cubrir vacantes en áreas críticas como la salud.

Propuestas Futuras y Alternativas

Respecto a los siguientes pasos a seguir, Castro aseguró que, si el artículo 44 es derogado, el proyecto deberá regresar al Senado para su análisis. Asimismo, mencionó que la CGT está trabajando en una propuesta alternativa que facilite un desarrollo inclusivo y sostenido, buscando crear múltiples fuentes laborales en lugar de reducir el empleo.