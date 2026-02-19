Trump Anuncia su ‘Consejo de Paz’ en Medio de Tensiones entre EE. UU. e Irán

En un movimiento audaz, el expresidente de EE. UU. Donald Trump ha lanzado el "Consejo de la Paz", con una inversión inicial de $10 mil millones. Este organismo se centra en la reconstrucción de Gaza y busca promover la estabilidad en la región.

Durante la reunión inaugural, Trump destacó que su iniciativa cuenta con el compromiso de nueve países, que aportarán un total de $7 mil millones para un paquete de ayuda humanitaria, incluyendo donaciones de naciones como Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Propósito y Críticas al Consejo de la Paz

A pesar de la magnitud de los fondos prometidos, los críticos señalan que esta cifra está alejada de los $70 mil millones necesarios para restaurar Gaza después de años de conflictos armados. La creación de este consejo se produjo tras un alto al fuego negociado con Qatar y Egipto, lo que generó expectativas de paz en la región.

Trump, defendiendo la iniciativa, sugirió que el consejo operaría en alineación con las Naciones Unidas, pero con un enfoque más efectivo. «Cada dólar invertido es un paso hacia la estabilidad», comentó durante la sesión.

Concentración de Poder y Control Internacional

A pesar de las promesas de colaboración, el liderazgo de Trump sobre el consejo, que le otorga poder de veto sobre la mayoría de las decisiones, ha suscitado inquietudes. Este nivel de control es inusual en organizaciones internacionales y permitirá que Trump continúe al mando de la iniciativa incluso tras dejar la presidencia. Los países que deseen mantenerse involucrados deberán contribuir con $1 mil millones.

Tensiones Geopolíticas y Nuevas Amenazas

El lanzamiento del «Consejo de la Paz» coincide con nuevas amenazas de Trump hacia Irán, generando temores sobre una posible escalada militar en Medio Oriente. Informes sugieren que las fuerzas estadounidenses están preparándose para posibles acciones contra Irán, y que cualquier movilización militar sería de gran envergadura, probablemente coordinada con Israel.

Fortaleciendo la Seguridad en la Región

Durante la reunión, también se discutió el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización. Esta unidad tendría la tarea de supervisar las fronteras y garantizar la seguridad en la región de Gaza. Países como Indonesia y Marruecos han ofrecido enviar tropas, mientras que Egipto y Jordania se encargarán de la capacitación policial.

Algunos líderes globales, incluido el presidente argentino Javier Milei, estuvieron presentes en el evento, que también contó con la asistencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Sin embargo, la presencia de la comisionada de la UE para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, generó controversia en Europa, levantando inquietudes sobre un aparente respaldo al consejo.

El contexto de la reunión y el énfasis en una colaboración internacional para mantener la paz y la seguridad en Medio Oriente subraya la urgencia de acciones decisivas en una región marcada por conflictos prolongados.